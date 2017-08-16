Babalığı sıfırdan keşfettim



Babasını 9 yaşında kaybettiğini ve babasından nasıl babalık yapılacağını göremediğini söyleyen İlker Ayrık “ Ben babamı çok erken yaşta, 9 yaşımdayken kaybettim. Babamdan nasıl babalık yapıldığını göremedim. Babalığın nasıl bir şey olduğunu sıfırdan keşfettim. Nasıl davranılır nasıl yapılır, etraftan gördüklerimle yapmaya çalışıyorum” dedi.



Aşure gibi adamım



Sunuculuk, oyunculuk, reklam filmleri ve motor tutkusundan dolayı kendisine Aşure gibisin dediklerini söyleyen İlker Ayrık “Sunuculuk, oyunculuk, reklamlar, motorlara olan ilgimden dolayı bana Aşure gibi adamsın diyorlar. Ben onudamı yapsam deneyimlesem diyerek birden işin içine girdim bir şeyleri seçemeden burada kendimi buldum. Artık yaptığım işleri seçiyorum” dedi.







Talk Show yapmak istiyorum



Bir çok iş yaptığını ancak zor olmasına rağmen Talk Show yapmak istediğini söyleyen İlker Ayrık “Talk Show çok zor bir şey ama zamanı gelince böyle bir projemde var. Neden yapmayayım ki” diye konuştu.



Kıvanç yakışıklı değil



Kıvanç Tatlıtuğ ile reklamlarda oynadıktan sonra çevresinde Kıvanç yakışıklı değil ekranda öyle çıkıyor dediğini söyleyen İlker Ayrık “ Kıvanç’la reklamlarda oynadıktan sonra çevremdekilere anlatıyorum. Aslında Kıvanç yakışıklı değil kamera onu öyle gösteriyor. Gerçekten mi diye soruyorlar sonra bana. Aslında alakası yok adam su gibi yakışıklı adam gibi adam” dedi.



Ölene kadar oynanacak



Savaş Dinçer’in yazdığı ve yönettiği son oyun olan 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyununu Aykut Taşkın’ın veya kendisi ölene kadar sahneleneceğini söyleyen İlker Ayrık “ Uçurtmanın Kuyruğu' Savaş Dinçer’in ölmeden önce yazdığı ve yönettiği son oyun. Bizde Aykut Taşkın ile ant içtik ikimizden birisi ölene kadar bu oyun her sene oynanacak” dedi.



Beni dövseler sabah uyanamam



Kendisinde tahammül edemediği huylarından birisi olarak gece uyuyamadığını sabah ise uyanamadığını söyleyen İlker Ayrık “ Tahammül edemediğim huyum gece uyuyamıyorum. Uyuduğumda da tekme tokat dövseler sabah zor uyanırım. Ne yatmayı ne kalkmayı biliyorum” dedi.