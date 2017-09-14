Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi oldu…

Yurt içi ve dışında birçok ödül alan ‘Kelebeğin Rüyası’ filminin ardından dört yıl beyaz perdeye ara veren Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filminin detayları belli oldu. Önümüzdeki ay Kaş’ta çekimleri başlayacak filmde Tatlıtuğ’a Büşra Develi eşlik edecek. Dijital platform üzerinden yayınlanan Fi dizisinin kadrosunda yer alan Büşra Develi, cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?



Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğdu. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan Büşra Develi, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı. İlk olarak 2015 yapımı Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adını duyuran Büşra Develi, Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırdı.