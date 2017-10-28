Kıvanç Tatlıtuğ'u muhasebecisi dolandırdı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de yüklü miktarda vergi cezası geldi. Vergisini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenen Tatlıtuğ şoke oldu ve o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü. Erdal D.'ye ulaşamayan Tatlıtuğ, savcılığa başvurdu.

Tatlıtuğ'un avukatı tarafından savcılığa verilen dilekçede, Erdal D.'nin ünlü oyuncuyu nasıl dolandırdığı anlatıldı. İddiaya göre; Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yle vergi kaydı açılması, vergi defterlerinin ve muhasebesinin tutulması, yapacağı sözleşmeler için hukuki, mali ve eğitimsel danışmanlık yapması konusunda anlaşmaya vardı. Tatlıtuğ, muhasebecisine aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdı. Aldığı paralar sonrası muhasebeci, faturaları kestiğini ve Tatlıtuğ'un vergi defterine kaydettiğini beyan etti. Fakat yine iddiaya göre Erdal D., aldığı paraların tamamını yatırmayarak, himayesinde tuttu.

Vergi cezasıyla dolandırıldığını anlayan ünlü oyuncu, muhasebecisinin farklı tarihlerde aldığı paraları yatırmayarak kendisini 3.5 milyon lira zarara uğrattığını belirtti.