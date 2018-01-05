Kıvanç Tatlıtuğ’a Atatürk rolü teklifi

Ayla’yla neredeyse 5.5 milyon seyirciye ulaşan ve sinemada yılın en büyük başarısına imza atan yapımcı Mustafa Uslu yine çok ilginç bir hikaye yakalamış...

“Ayla”yı çektiği yapım kadrosuyla bu kez “İstanbul Gaymak Turkish Ice Cream” adlı yeni bir film çekmeye hazırlanıyor.

“Ayla”nın yönetmeni Can Ulkay’ın süpervizör koltuğunda oturacağı filmi Keche yönetecek...

Hikaye “Ayla”nın (bu arada yayın hakkını Fox’a satmış) hikayesi kadar ilginç...

Çanakkale Savaşı’nın kaderini çok uzaklardan belirleyen bir dondurmacıyla deve çobanının hikayesi...

Avustralya’dan Çanakkale Savaşı için yola çıkacak Anzak askerlerinin karşısına ilk dikilen bu iki gizli kahramanı anlatacak film...

Dondurmacı ve deve çobanı, Anzak askerlerinin bindiği treni Avustralya’da 56 saat bekletmeyi başarıyor.

Anzak askerlerinin Çanakkale’ye neredeyse 2.5 gün geç gelmesini sağlayarak, Türk askerinin zaman kazanmasına yardımcı oluyorlar.

“Ayla” gibi bu da gerçek bir hikaye...

O kadar ki tişörtünden Türk bayrağı yapan dondurmacının hikayesi bugün bile Avustralya’daki müzelerde yer alıyor... İşte bu çarpıcı filmin Çanakkale ayağında Mustafa Kemal Atatürk de var.

Atatürk’ü oynaması için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gitmiş.

Henüz kesin bir onay gelmemiş ama “Atatürk’ü oynamak benim için büyük bir onur olur” demiş Kıvanç...

Bunu duyunca Kıvanç’ı Atatürk olarak canlandırdım gözümde.

Vallahi olur...

Nazım’ın deyimiyle, “Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı”...