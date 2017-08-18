Kıvanç Tatlıtuğ: Katie kim?

Oyuncu, “Köpeklerim Mars ve Pars’la zaman geçirmek bana keyif veriyor. Vakit buldukça onları gezintiye çıkartıyorum” dedi.

Ocak ayında ekrana döneceğini de söyleyen Tatlıtuğ, muhabirlerin “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Her şey kısmet. Biz de istiyoruz tabii, yoksa niye evlendik? Belli bir zamanı yok.”

Katie kim?

ABD yapımı bir filmde rol alacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin Katie Holmes olacağı iddia edilmişti ancak Katie Holmes teklifi “Kıvanç’ı tanımıyorum” diyerek reddetmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise Katie Holmes’a dair sorulara “O kim?” yanıtını vermekle yetindi.