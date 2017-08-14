Kitlesel destek

BİR fikrin hayata geçmesi için maddi destek şart. Ancak birçok girişimci bu maddi desteğe ulaşmakta güçlük çekiyor. Girişimcilik ekosistemi bu sorun için çözümü buldu. Kitlesel fonlama (crowdfunding) platformları sayesinde girişimciler tek bir kaynaktan fon bulmak yerine birçok kişinin bir araya gelmesiyle girişim fikirlerini hayata geçirebiliyor. Başka bir deyişle imece usülü bir araya geliniyor ve girişimcilere destek olunuyor. Kitlesel fonlama platformlarının dünyada birçok başarılı örneği bulunuyor. Bunların en bilinenleri Kickstarter ve Indiegogo. Son dönemlerde ise girişimcilere destek olmak isteyen yerli şirketler de kitlesel fonlama platformları da kurulmaya başlandı. Türkiye’de yaklaşık 7 farklı kitlesel fonlama platformu bulunuyor. Bu platformlar şu şekilde: Arıkovanı, Buluşum, Crowdfon, Fongogo, Fonlabeni, Fonbulucu ve ideanest. Peki bu platformlarda sistem nasıl işliyor?



Projenin sunumu: Fonlama platformlarında destek olacak kişilerin beğenisini kazanmanız çok önemli. Bunun için platformlardaki içerikler önem kazanıyor. Metin, video, ve fotoğraflar dikkat çekici olmalı.



Ödül: Projeyi destekleyen kişilere, yapacakları katkı tutarına göre önceden belirlenen ödüller vaad ediliyor. Proje hayata geçirildiğinde ücretsiz ürün temini, teşekkür yazısı gönderilmesi, destekçilerin isimlerinin duyurulması, hatta oluşturulan ürüne destekçi kişinin isminin verilmesi olası ödüllere örnek olarak gösterilebilir.



Fon temini: Katılımcılar uygun gördükleri projeye dilediği miktarda katkı sağlıyor. Ödemeler aracı konumundaki kitlesel fonlama portalı tarafından gerçekleştiriliyor. Öngörülen sürede hedef rakama ulaşılırsa, platform sahibi yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda komisyon bedelini keserek toplanan fonu proje sahibine ödüyor. Bazı platformlar, önceden belirlenen fon tutarının öngörülen sürede temin edilememesi halinde, o zamana kadar toplanan fonları herhangi bir kesinti yapılmadan katılımcılara iade ediyor. Bazı platformalar ise belirlenen süre sonunda hedeflenen rakama ulaşılamamış olsa dahi, o ana kadar toplanan fonu komisyonunu alarak proje sahibine ödemiyor.

TOPLANAN FONDAN VERGİ VERİLİYOR MU?

KİTLESEL fon toplamada vergi, projeyenin niteliğine göre değişiyor. Belli bir bir mal ya da hizmet teslimi karşılığında fon toplayan girişimler, ürün teslimiyle beraber fatura keser. Örneğin; hazırlanması öngörülen müzik albümü için destekçilerden 10 TL talep edilmesi, karşılığında çıkarılacak albümün CD ortamında kopyasının kendilerine gönderileceğinin vaad edilmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Albüm çıktığında hediye cd fatura edilir. Ancak toplanan fon karşılığında destekçilere herhangi bir menfaat temin edilmediği durumlarda, yapılan ödeme destekçi açısından bağış olarak değerlendiriliyor.

SOSYAL GİRİŞİMLERE ODAKLANDI

BOYNER Grubu’nun çatısı altında yer alan Buluşum, sosyal girişimlere odaklanıyor. Buluşum’da bugüne kadar 10 proje tamamlandı ve toplam 375 Bin TL kaynak sosyal girişimlere aktarıldı. Buluşum CEO’su Cihan Alpay, yenilikçi ve topluma fyada sağlayacak bir fikri olan herkesin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Sürdürülebilir ve topluma fayda sağlayacak bir iş fikri olan tüm sosyal girişimcileri Buluşum platformunda desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirten Cihan Alpay, Buluşum sayesinde Türkiye’de bireysel bağışçılığı da geliştirmek istediklerinin altını çiziyor.

PROTOTİP AŞAMASINDA MENTORLUK VERİYOR

TURKCELL’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yenilikçi teknoloji ürünlerini ve girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor. Prototip aşamasındaki ürünler için girişimcilere mentorluk veren platform, onları vitrine çıkmaya hazırlıyor. Arıkovanı’ndaki girişimciler bugüne kadar 2.3 milyon TL topladı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Ülkemizi ileri taşıyacak fikirlerin önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla gelişen ekosistem pazarın da büyümesini sağlıyor” dedi.