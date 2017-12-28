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    Kitaptan esinlenip öldürmüşler...

    AA
    28.12.2017 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Antalya'da Hulusi Gelişken'in pompalı tüfekle öldürüldükten sonra cesedinin benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İddianamede, cinayetin davanın tutuksuz sanıklarından Murat Canşi'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' isimli kitapta geçen cinayetten esinlendiği yazılmıştı.

    Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Caner ve Mahsum Kartal ile müştekiler, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. "Ölümün Nefesi" isimli romanın yazarı tutuksuz sanık Murat Canşi ise duruşmaya katılmadı.

    Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Cem Sağdıç, olayı özetleyerek sanık Caner ve Kartal'ın, "kasten nitelikli öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada sanıklardan Caner ve Kartal'ın "nitelikli yağma ve banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilirken, tutuksuz sanık Murat Canşi hakkında ise "banka ve kredi kartını kötüye kullanma" suçundan ceza istedi.
    Duruşma, tarafların savunma için ek süre istemesi üzerine 22 Ocak 2018'e ertelendi.


    NE OLMUŞTU?
    Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen kişiye ait ceset bulunmuştu. Cesedin, 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlenmişti. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklanmıştı. Sanıkların şifrelerini bildikleri ve Gelişken'e ait olduğu belirtilen kredi kartlarını kullandıkları da iddia edilmişti.  

    Cinayetin, Canşi'nin yazdığı "Ölümün Nefesi" isimli romandan esinlenilerek işlendiği iddia edilmişti. Yazar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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    Etiketler: Cinayet , Kitap
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