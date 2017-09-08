MEB Genel Müdürü’nden müfredat açıklaması: Kitaplar sıralarda, heyecanlıyız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, TRT Haber’de canlı yayında eğitim gündemine dair soruları yanıtladı. Müfredat programlarıyla ilgili konuşan Gençoğlu, “MEB olarak öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız” dedi. İlkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine okuma yazma ve okuduğunu anlama, matematiksel yetkinlikleri konusunda 2 saatten 4 saate kadar ek bir program hazırladıklarını belirten Genel Müdür, “Amacımız bu çocukların henüz 3 ya da 4’üncü sınıftayken bir eksiklik yaşıyorsa buna müdahale etmek” açıklamasını yaptı. Gençoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“MEB olarak öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. İki yıllık çalıştığımız bu sürecin nihayetinde yeni bir müfredat hazırlandı. Ders kitapları, müfredat oldukça heyecanlandırıyor. Kitaplarımız sıralarda çocuklarımızı bekliyor. Milli ve manevi değerlerle evrensel değerleri birlikleştiren değerler yetiştirmek amacımız. Müfredatı değerlendirirken ilkeler bağlamında değerlendirilmesini istiyoruz. Atatürk ve onun ilkeleri, modern dünyaya kattıkları değişmezlerden bir tanesi. Üniteler ve konular değişebilir, eklenebilir. Kazanımların azaltılması kapsamın daraltıldığı anlamına gelmiyor. Çocukların zamanına, onların çağlarına yetişmemiz gerekiyor. Pedagojik bir hiyerarşiyi de gözetiyoruz. Bugün kuşak çatışmaları 20 yıldan 5 yıla düşmüş durumda. Bu kuşağa yeni ve modern tarzda eğitim vermek zorundasınız. Tüm eğitim sistemleri bir değerleri arzuluyordur. Değerler eğitimi evrensel değerlerden yerel değerlere karşı geniş bir sıkala. Müfredatta bunları özellikle etkinliklerde görebilirsiniz.

3 VE 4’TE EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK

Biz temel yeterlilikler çerçevesi diye ilkemiz var. Öncelikle çocukların Türkçe duyarlılığa sahip olmasını arzuluyoruz. Diğer taraftan yabancı dil bilgisine sahip olması gerekiyor. En az bir yabancı dil konuşabilmeli. Bilimsel bakış açısı, dijital yetkinliklere sahip olması gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Öğrenme hazzını yakalamış çocuk başarısız olmayacaktır. İlkokul 3 ve 4’te okuma yazma ve okuduğunu anlama, matematiksel yetkinlikleri konusunda 2 saatten 4 saate kadar ek bir program hazırladık. Amacımız bu çocukların henüz 3 ya da 4’üncü sınıftayken bir eksiklik yaşıyorsa buna müdahale etmek.

SON BİR AY UYGULAMA YAPACAKLAR

Geçen sene 1 ve 5’inci sınıflara Suriyeli öğrencileri yerleştirmeye başladık. Bu yıl da devam ettireceğiz. Türkçe eğitimini de aktif şekilde veriyoruz. Öğrenciler çok güzel Türkçe konuşuyor. Fen bilimlerinde matametik ve mühendislik uygulamaları dönemin sonuna doğru aktif şekilde var olacak. Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri son bir ayda sunabilmeleri için birtakım uygulamalar sisteme koyuyoruz. STEM’i müfredatta görecekler.”