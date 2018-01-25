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    Kitapla dayak davasında bir garip yasak

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    25.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    ESENLER’deki Dr. İlhami Faydagör İlkokulu’nda, öğretmen Nadir D.’nin 8 ay önce öğrencisinin yüzüne kitapla vurduğu iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, Hakim Vijdane Bayram tarafından gizlilik kararı alınmadan basına kapalı yapıldı.

    Duruşmada1’inci sınıf öğretmeni sanık Nadir D. mağdur H.S.S. ile annesi Songül S. Babası Remzi S. hazır bulundu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan öğrenci H.S.S., 20 Nusan’da yaşadıklarını anlattı: “Kalemim yere düşmüştü. Eğilerek yerden aldım ve yerime oturdum. Öğretmenim yanıma gelerek beni kolumdan tuttu ve elindeki kitapla yüzüme vurdu. Gözümün altından kan aktı. Önce öğretmenim kendisi pansuman yaptı. Sonra anneme haber verdi”

    HürriyetSöz alan Psikolog “Mağdur Yaşına göre sosyal ve zihinsel gelişimi yaşıyla uyumludur. Beyanına itibar edilmesi hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

    Öğretmen Nadir D. ise “Mağdurun beyanını kabul etmiyorum, kasten vurmadım. Mağdurun gözünün altındaki yara da basit bir çizikti. Bu yara da gözünün altındaydı, bileğinde herhangi bir yara yoktu” dedi.

    ÖĞRENCİLER: ‘ÖĞRETMEN YAPTI’ DEDİ
    Duruşmada öğretmenin tanığı olarak dinlenen sınıf annesi H.B. ise “Olay günü okuldaydım. Beslenme saati olan 12.00’de sınıfa girdim. Mağdur S.’nin gözünün altına pansuman bandı yapıştırılmıştı. Sınıftakilere kimin yaptığını sordum. Bazıları ‘Öğretmen yaptı’ dedi. Bazıları ise ‘Görmedik’ dediler. Mağdura 3 kez sordum hiçbir cevap vermedi. Ben sanık öğretmenin daha önce çocuklara vurduğunu, dövdüğünü, hakaret ettiğini hiç görmedim” diye konuştu.

    Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: öğrenciye şiddet , esenler , son dakika
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