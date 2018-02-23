Zümrüd-ü Anka’ları bize bırakıp veda etti

1934 İstanbul doğumlu olan Ali Teoman Germaner, 1949 yılında girdiği Akademi’nin heykel bölümünde Rudolf Belling, Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu gibi Türk heykelinin öncü isimlerinin öğrencisi olmuş, ilk sergisini 1952 yılında Maya Sanat Galerisi’nde açmıştı. Gerek sanatçı gerekse akademisyen kişiliğiyle Türkiye’de heykel sanatının geçirdiği dönüşümlerin büyük bir bölümüne tanıklık eden Germaner, 1960 yılında Fransız hükümetinin bursuyla Paris’e gitmiş, 1961-1965 yılları arasında Ecole des Beaux Art’ın ustalarından René Collamarini ile heykel, Stanley William Hayter ile gravür çalışmıştı. 1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde asistan olarak göreve başlayan sanatçı, 1976 yılında aynı kurumda profesör olmuştu. 2001 yılında emekli oluncaya dek heykel bölümünde atölye hocalığı ve bölüm başkanlığı yapan sanatçı Paris, Sao Pãulo ve İskenderiye Bienalleri’ne katılmıştı.

“İnsanlığın geçmişi benim de geçmişimdir” diyen Ali Teoman Germaner’in Mezopotamya, Mısır, Orta Amerika gibi uygarlıklarının sanat ve mitolojilerinden etkilenerek oluşturduğu fantastik figürlerle dolu görsel dil, güncel siyasal ve sosyal olayları irdeleyen metaforik bir anlatıma sahiptir.

Sanatçının resim ve heykellerinin adeta imzası haline gelen Zümrüd-ü Anka, yılan ve at figürleri ile deniz kabuklarına kadar uzanan masalsı atmosfer, sanatseverleri Aloş’un düş gücünün doruklarında sıra dışı bir gezintiye çıkarır.

Aloş’un 1950 ve 1960’lı yıllarda ürettiği resimlerinde soyut sanatın o yıllarda Türkiye’deki etkisini izlemek mümkündür. O dönemki resimlerindeki geometrik formları heykelleriyle adeta üçüncü boyuta taşıyan sanatçı, 1970 yıllara gelindiğinde Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferi ‘Aloşname’ adını verdiği desenleriyle metaforik bir dille anlatır.

Germaner’in cenazesi, 26 Şubat Pazartesi saat 11.00’de uzun yıllar eğitimcilik yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleştirilecek tören sonrasında Kılıç Ali Paşa Camii’nden kaldırılacak.







