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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
23.07.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Zülfü Livaneli’den yeni kitap

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Zülfü Livaneli’den yeni kitap

Zafer Köse’nin Zülfü Livaneli’yle nehir söyleşi kitabı ‘Livaneli’nin Penceresinden’ ,‘Doğan Kitap’ etiketiyle yayımlanıyor.

Zülfü Livaneli’nin Türkiye’yi, Türkiye’nin tarihini, kültürünü, siyasi ve toplumsal yapısını değerlendiği kitap yayımlandı. Yüzyıllar boyunca büyük kırılma anları ve sancılı dönüşümler yaşamış bir toplum ve o toplumun kültür dağarcığında yerini almış bir sanatçı ve aydının penceresinden inceleniyor. ‘Livaneli’nin Penceresinden’ okurlara, romanlarının, bestelerinin, filmlerinin ardındaki Zülfü Livaneli’yi, onun düşünce dünyasını açan ve sanattan tarihe, toplumbilimden siyasete uzanan bir nehir söyleşi şeklinde hazırlanmış. Yazar Zafer Köse’nin, bir yılı aşkın bir sürede Zülfü Livaneli ile gerçekleştirdiği pek çok görüşmenin sonucunda okuyucuyla buluşan Livaneli’nin penceresinden, Türkiye toplumuna ilişkin tarihten, Anadolu kültürünün derin bilgeliğinden, dünü, bugünü, yarını bir araya getirebilen Zülfü Livaneli’nin serüveni yazılmış.

Yazar Hakkında
Zafer Köse, 1970 yılında Bursa’da doğdu. 1992’de Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet, Vatan, Birgün, Radikal, Sol, Yurt gazetelerinde ve internetteki Sol Kültür, İlerihaber, İnsanokur, Kitapeki, Sevdalım Hayat yayınlarında kitaplar üzerine yazdı. Ayrıca, deneme ve öyküleri Sanat Cephesi, Bavul, Maviada, Nikbinlik, Bağlaç, Edebiyat Nöbeti dergilerinde yayınlandı. Evin Yolu kitabındaki bir öyküsü 'Sınır Tanımayan Kelimeler' (Words Without Borders) oluşumu için İngilizceye çevrildi. Kuş Sesleriyle Direnenler, Yıllarca, Fabrika Yolu, Sarsılmak, Son Ozan Livaneli, Evin Yolu, Söz İstiyorum adlı kitapları vardır.

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