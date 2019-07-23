Zülfü Livaneli’den yeni kitap
Zafer Köse’nin Zülfü Livaneli’yle nehir söyleşi kitabı ‘Livaneli’nin Penceresinden’ ,‘Doğan Kitap’ etiketiyle yayımlanıyor.
Zülfü Livaneli’nin Türkiye’yi, Türkiye’nin tarihini, kültürünü, siyasi ve toplumsal yapısını değerlendiği kitap yayımlandı. Yüzyıllar boyunca büyük kırılma anları ve sancılı dönüşümler yaşamış bir toplum ve o toplumun kültür dağarcığında yerini almış bir sanatçı ve aydının penceresinden inceleniyor. ‘Livaneli’nin Penceresinden’ okurlara, romanlarının, bestelerinin, filmlerinin ardındaki Zülfü Livaneli’yi, onun düşünce dünyasını açan ve sanattan tarihe, toplumbilimden siyasete uzanan bir nehir söyleşi şeklinde hazırlanmış. Yazar Zafer Köse’nin, bir yılı aşkın bir sürede Zülfü Livaneli ile gerçekleştirdiği pek çok görüşmenin sonucunda okuyucuyla buluşan Livaneli’nin penceresinden, Türkiye toplumuna ilişkin tarihten, Anadolu kültürünün derin bilgeliğinden, dünü, bugünü, yarını bir araya getirebilen Zülfü Livaneli’nin serüveni yazılmış.
Yazar Hakkında
Zafer Köse, 1970 yılında Bursa’da doğdu. 1992’de Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet, Vatan, Birgün, Radikal, Sol, Yurt gazetelerinde ve internetteki Sol Kültür, İlerihaber, İnsanokur, Kitapeki, Sevdalım Hayat yayınlarında kitaplar üzerine yazdı. Ayrıca, deneme ve öyküleri Sanat Cephesi, Bavul, Maviada, Nikbinlik, Bağlaç, Edebiyat Nöbeti dergilerinde yayınlandı. Evin Yolu kitabındaki bir öyküsü 'Sınır Tanımayan Kelimeler' (Words Without Borders) oluşumu için İngilizceye çevrildi. Kuş Sesleriyle Direnenler, Yıllarca, Fabrika Yolu, Sarsılmak, Son Ozan Livaneli, Evin Yolu, Söz İstiyorum adlı kitapları vardır.
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