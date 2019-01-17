Zülfü Livaneli lise öğrencileriyle buluştu
İstanbul’daki Fransız liselerinin sosyal yardım kulüplerinin katılımıyla Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin organize ettiği 'Toplumda Huzursuzluk' konferansı Zülfü Livaneli’nin 'Huzursuzluk' romanı ekseninde güncel sorunları irdelemek amacıyla 16 Ocak’ta düzenlendi. Zülfü Livaneli’nin ağzından romanı dinleyen liseli gençler, toplumdaki sorunlara 'öteki'nin gözünden bakmayı öğrendi.
Zülfü Livaneli Saint Joseph Fransız Lisesi'nin organize ettiği 'Toplumda Huzursuzluk' konferansında lise öğrencileri ile bir araya geldi.
Saint Joseph Fransız Lisesi, bugünü anlamak için okuyucuya rehberlik eden “Huzursuzluk” romanını öğrencilerine okutarak edebiyat öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını sağladı. Saint Joseph Fransız Lisesi Sosyal Yardım Kulübü’nün temelini attığı projenin devamında ise İstanbul’daki bütün Fransız liselerini kapsayan geniş bir çalışma ortaya çıktı.
Zülfü Livaneli’nin konferansıyla sonlanan proje öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yazarın, yazarken canının çok yandığını söylediği ve insana insanca bakmayı anlattığı 'Huzursuzluk' romanı üzerine verdiği konferans liseli gençlerin günümüz sorunlarına karşı duyarlılıklarını arttırdı.
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