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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Zülfü Livaneli lise öğrencileriyle buluştu

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Zülfü Livaneli lise öğrencileriyle buluştu

İstanbul’daki Fransız liselerinin sosyal yardım kulüplerinin katılımıyla Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin organize ettiği 'Toplumda Huzursuzluk' konferansı Zülfü Livaneli’nin 'Huzursuzluk' romanı ekseninde güncel sorunları irdelemek amacıyla 16 Ocak’ta düzenlendi. Zülfü Livaneli’nin ağzından romanı dinleyen liseli gençler, toplumdaki sorunlara 'öteki'nin gözünden bakmayı öğrendi.

Zülfü Livaneli Saint Joseph Fransız Lisesi'nin organize ettiği 'Toplumda Huzursuzluk' konferansında lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Saint Joseph Fransız Lisesi, bugünü anlamak için okuyucuya rehberlik eden “Huzursuzluk” romanını öğrencilerine okutarak edebiyat öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını sağladı. Saint Joseph Fransız Lisesi Sosyal Yardım Kulübü’nün temelini attığı projenin devamında ise İstanbul’daki bütün Fransız liselerini kapsayan geniş bir çalışma ortaya çıktı.

Zülfü Livaneli’nin konferansıyla sonlanan proje öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yazarın, yazarken canının çok yandığını söylediği ve insana insanca bakmayı anlattığı 'Huzursuzluk' romanı üzerine verdiği konferans liseli gençlerin günümüz sorunlarına karşı duyarlılıklarını arttırdı.

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