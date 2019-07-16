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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.07.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Zorlu PSM'den yeni sezonun ilk sürprizleri

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Zorlu PSM'den yeni sezonun ilk sürprizleri
Sutra

Kısa sürede İstanbul'un etkinlik mekanlarından biri haline gelen Zorlu PSM, yeni sezonun ilk sürprizlerini açıkladı: CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, tüm dünyada nefes kesen bir çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden Nils Frahm, Balthazar, Hindi Zahra...

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, geçtiğimiz sezon ilk defa sahnelenerek büyük yankı uyandıran Alice Müzikali, tüm dünyada nefes kesen bir çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM’nin yeni sezonundaki heyecan verici isimler arasında... Electro-pop, garaj punk ve indie rock gibi türlerden etkiler taşıyan Garanti BBVA Konserleri: Balthazar, 'Beautiful Tango' parçası ile müzik dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşmış olan Hindi Zahra; Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren Beyond Bollywood Müzikali; tangonun en iyilerini buluşturan dans gösterisi I AM TANGO; kült filmleri canlı orkestrayla birleştiren Movies in Concert Serisi ve çok daha fazlası yeni sezonda Zorlu PSM’nin programında yer alacak.

İstanbul’un, her yıl merakla beklenen şehir festivallerine de ev sahipliği yapan PSM’de bu yılın bazı etkinlik tarihleri de açıklandı: Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona’daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar’ın Istanbul ayağı, 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. PSM’nin üç yıl önce hayata geçirdiği MIX Festival Presented by %100 Music bu yıl, 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sezon başında ise yeni bir festival konseptiyle sanatseverlere 'merhaba' diyecek PSM’de, 'sonbahar ve melankoli' temasıyla; Neue! Step izleyicisiyle buluşacak. Neo-Klasik, avangart ve minimal deneysel türleri bir araya getirecek bu festivalin line-up’ı çok yakında duyurulacak. 'Her müziğin caz festivali' mottosuyla her yıl büyümeye devam eden PSM Caz Festivali de yine PSM programında yer alacak.

Biletler çok yakında satışta olacak! Sezona ait yeni sürprizler ise duyurulmaya devam edecek...

Zorlu PSMden yeni sezonun ilk sürprizleri

Alice Müzikali

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