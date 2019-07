Zorlu PSM'den yeni sezonun ilk sürprizleri

Sutra

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, geçtiğimiz sezon ilk defa sahnelenerek büyük yankı uyandıran Alice Müzikali, tüm dünyada nefes kesen bir çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM’nin yeni sezonundaki heyecan verici isimler arasında... Electro-pop, garaj punk ve indie rock gibi türlerden etkiler taşıyan Garanti BBVA Konserleri: Balthazar, 'Beautiful Tango' parçası ile müzik dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşmış olan Hindi Zahra; Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren Beyond Bollywood Müzikali; tangonun en iyilerini buluşturan dans gösterisi I AM TANGO; kült filmleri canlı orkestrayla birleştiren Movies in Concert Serisi ve çok daha fazlası yeni sezonda Zorlu PSM’nin programında yer alacak.

İstanbul’un, her yıl merakla beklenen şehir festivallerine de ev sahipliği yapan PSM’de bu yılın bazı etkinlik tarihleri de açıklandı: Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona’daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar’ın Istanbul ayağı, 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. PSM’nin üç yıl önce hayata geçirdiği MIX Festival Presented by %100 Music bu yıl, 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sezon başında ise yeni bir festival konseptiyle sanatseverlere 'merhaba' diyecek PSM’de, 'sonbahar ve melankoli' temasıyla; Neue! Step izleyicisiyle buluşacak. Neo-Klasik, avangart ve minimal deneysel türleri bir araya getirecek bu festivalin line-up’ı çok yakında duyurulacak. 'Her müziğin caz festivali' mottosuyla her yıl büyümeye devam eden PSM Caz Festivali de yine PSM programında yer alacak.

Biletler çok yakında satışta olacak! Sezona ait yeni sürprizler ise duyurulmaya devam edecek...



