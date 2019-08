Zeytinli Rock Festivali gün sayıyor

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 6. kez gerçekleşecek Türk Rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’ nde düzenlenecek. Toplam 3 ayrı sahnede (3. sahne çok yakında açıklanacak) 5 gün boyunca müzik dünyasının Mazhar Fuat Özkan, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, maNga, Ceza, Athena, Teoman, Duman, Mabel Matiz, Moğollar, Selda Bağcan gibi onlarca önemli grubunu ve sanatçısını ağırlayacak olan festival, yine izleyici rekorları kırmaya hazırlanıyor.



Her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye’ nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazanan Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham kaynağı olurken bir yandan da ülkemizdeki kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlayarak katılımcılara "Gerçek Festival Deneyimi'ni" sunuyor.



%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye’ nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından canlı yayınlanacak.



İşte Zeytinli Rock Festivali' nin dev kadrosu:



28 Ağustos Çarşamba

Siyah Sahne

Mazhar Fuat Özkan

Selda Bağcan

Cem Adrian

Pamela

Niyazi Koyuncu

Aydilge

Murder King



Kırmızı Sahne

Adamlar

Son Feci Bisiklet

Yok Öyle Kararlı Şeyler

Gökcan Sanlıman

Ayben

Güney Marlen

Sedef Sebüktekin

Gelini Öpebilirsin



29 Ağustos Perşembe

Siyah Sahne

Teoman

Mabel Matiz

Feridun Düzağaç

Moğollar

Oceans Of Noise

Fuat

Supernova



Kırmızı Sahne

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sena Şener

Nova Norda

Khontkar

Palmiyeler

In Hoodies

What da Funk

Pagos



30 Ağustos Cuma

Siyah Sahne

Athena

Duman

Ceyl'an Ertem

Umut Kuzey

Can Gox

Çamur

Piiz



Kırmızı Sahne

Pera

Gülçin Ergül

Kül

Yaşlı Amca

Aga B

Melike Şahin

Lara Di Lara

Alaz Pesen



31 Ağustos Cumartesi

Siyah Sahne

Şebnem Ferah

maNga

Ceza

Pilli Bebek

Aslı Gökyokuş

yirmi7

Genç Osman Yavaş



Kırmızı Sahne

Melek Mosso

Hey! Douglas

Sattas

Ezgi Aktan

The Away Days

Hedonutopia

Narda Afrika

Makas



1 Eylül Pazar

Siyah Sahne

mor ve ötesi

Pentagram

Bulutsuzluk Özlemi

Flört

Black Tooth

The Madcap

Yol Arkadaşları



Kırmızı Sahne

Fatma Turgut

Baba Zula

Deniz Tekin

Dolu Kadehi Ters Tut

Kamufle

Dilhan Şeşen

Sails of Serenity

Sıcak