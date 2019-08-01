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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.08.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Zeytinli Rock Festivali gün sayıyor

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Zeytinli Rock Festivali gün sayıyor

Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 6. kez gerçekleşecek Türk Rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’ nde düzenlenecek. Toplam 3 ayrı sahnede (3. sahne çok yakında açıklanacak) 5 gün boyunca müzik dünyasının Mazhar Fuat Özkan, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, maNga, Ceza, Athena, Teoman, Duman, Mabel Matiz, Moğollar, Selda Bağcan gibi onlarca önemli grubunu ve sanatçısını ağırlayacak olan festival, yine izleyici rekorları kırmaya hazırlanıyor.

Her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye’ nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazanan Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham kaynağı olurken bir yandan da ülkemizdeki kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlayarak katılımcılara "Gerçek Festival Deneyimi'ni" sunuyor.  

%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye’ nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte Zeytinli Rock Festivali' nin dev kadrosu:

28 Ağustos Çarşamba
Siyah Sahne
Mazhar Fuat Özkan
Selda Bağcan
Cem Adrian
Pamela
Niyazi Koyuncu
Aydilge
Murder King

Kırmızı Sahne
Adamlar 
Son Feci Bisiklet
Yok Öyle Kararlı Şeyler
Gökcan Sanlıman
Ayben
Güney Marlen
Sedef Sebüktekin
Gelini Öpebilirsin

29 Ağustos Perşembe
Siyah Sahne
Teoman
Mabel Matiz
Feridun Düzağaç
Moğollar
Oceans Of Noise
Fuat
Supernova

Kırmızı Sahne
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Sena Şener 
Nova Norda
Khontkar
Palmiyeler
In Hoodies
What da Funk
Pagos

30 Ağustos Cuma
Siyah Sahne
Athena
Duman 
Ceyl'an Ertem
Umut Kuzey
Can Gox
Çamur
Piiz

Kırmızı Sahne
Pera
Gülçin Ergül
Kül
Yaşlı Amca
Aga B
Melike Şahin
Lara Di Lara
Alaz Pesen

31 Ağustos Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Ceza
Pilli Bebek
Aslı Gökyokuş
yirmi7
Genç Osman Yavaş

Kırmızı Sahne
Melek Mosso
Hey! Douglas
Sattas
Ezgi Aktan
The Away Days
Hedonutopia
Narda Afrika
Makas

1 Eylül Pazar
Siyah Sahne
mor ve ötesi
Pentagram
Bulutsuzluk Özlemi
Flört
Black Tooth
The Madcap
Yol Arkadaşları

Kırmızı Sahne
Fatma Turgut
Baba Zula
Deniz Tekin
Dolu Kadehi Ters Tut
Kamufle
Dilhan Şeşen
Sails of Serenity
Sıcak

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