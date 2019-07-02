Zeytinli Rock Festivali başlıyor
Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek.
Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 6. kez gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali ülkemizdeki kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlayarak katılımcılara ‘Gerçek Festival Deneyimi’ ni sunacak. Festival %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek. Türkiye’ nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından canlı yayınlanacak.
Festival Programı
28 Ağustos Çarşamba
Siyah Sahne
Mazhar Fuat Özkan
Selda Bağcan
Cem Adrian
Pamela
Niyazi Koyuncu
Aydilge
Murder King
Kırmızı Sahne
Adamlar
Son Feci Bisiklet
Yok Öyle Kararlı Şeyler
Gökcan Sanlıman
Ayben
Güney Marlen
Sedef Sebüktekin
Gelini Öpebilirsin
29 Ağustos Perşembe
Siyah Sahne
Teoman
Mabel Matiz
Feridun Düzağaç
Moğollar
Oceans Of Noise
Fuat
Supernova
Kırmızı Sahne
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Sena Şener
Nova Norda
Khontkar
Palmiyeler
In Hoodies
What da Funk
Pagos
30 Ağustos Cuma
Siyah Sahne
Athena
Duman
Ceyl’an Ertem
Umut Kuzey
Can Gox
Çamur
Piiz
Kırmızı Sahne
Pera
Gülçin Ergül
Kül
Yaşlı Amca
Aga B
Melike Şahin
Lara Di Lara
Alaz Pesen
31 Ağustos Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
maNga
Ceza
Pilli Bebek
Aslı Gökyokuş
yirmi7
Genç Osman Yavaş
Kırmızı Sahne
Melek Mosso
Hey! Douglas
Sattas
Ezgi Aktan
The Away Days
Hedonutopia
Narda Afrika
Makas
1 Eylül Pazar
Siyah Sahne
Mor ve ötesi
Pentagram
Bulutsuzluk Özlemi
Flört
Black Tooth
The Madcap
Yol Arkadaşları
Kırmızı Sahne
Fatma Turgut
Baba Zula
Deniz Tekin
Dolu Kadehi Ters Tut
Kamufle
Dilhan Şeşen
Sails of Serenity
Sıcak
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