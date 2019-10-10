Zeugma'nın esin perileri: Muzalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerZeugma'nın esin perileri: Muzalar
GeriKitap Sanat Zeugma'nın esin perileri: Muzalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
İHSAN YILMAZ iyilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Zeugma'nın esin perileri: Muzalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeugma'nın esin perileri: Muzalar

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nde 1987’de başlatılan kazılar bünyesinde ‘Muzalar (Esin Perileri) Evi’ adında bir yapı tespit edilmişti. Bir odasının tabanında bulunan mozaik üzerinde, Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astroloji ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan dokuz ‘muza’ betiminden dolayı bu konut, arkeologlar tarafından ‘Muzalar Evi’ olarak adlandırıldı. İş Bankası’nın desteğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Kutalmış Görkay’ın kazı başkanı olarak yürüttüğü çalışmalar tamamlanarak Muzalar Evi, özel bir etkinlikle ziyarete açılıyor. Prof. Görkay’la kazı sürecini ve Muzalar Evi’nin önemini konuştuk.

Muzalar Evi kazısı tamamlandı. Nasıl bir kazı süreci oldu sizin için?
Muzalar Roma Evi kazılarına 2007’de başlanmıştı. Çok küçük bir alanda başlayan kazı sonucunda yaklaşık 4 metre derinde Muzalar Roma Evi’ne ismini veren Muzalar mozaiğinin bulunduğu oda kısmen ortaya çıkarıldı. Ancak çalışmalar uzun süre evin çok geniş bir alana yayılması ve oldukça derin bir yamaç toprağının altında bulunması nedeniyle çok zor şartlarda, bütçe imkânlarına göre de aralıklarla devam etti. İş Bankası’nın 2012’de başlayan maddi desteğiyle çalışmalar hızlandı. Muzalar Evi’nin kazıları 2019’da İş Bankası’nın sağladığı daha kapsamlı bütçe desteğiyle tamamlanmış oldu.

Bu kazıdan yeni neler öğrendik?
Özellikle Zeugma konutlarının planları, mekânların işlevleri, dekorasyonları ve tüm bu öğelerin mimariyle nasıl bütünleştiğini öğrendik. Muzalar Evi, Zeugma’daki diğer evlere oranla, topografyaya göre ince uzun bir planla tasarlanmış. Ev kısmen simetrik bir plan gösteriyor, ana kullanım aksı evin ortasında yer alan kuzey-güney doğrultulu merkezi koridorla sağlanıyor. Güneyde merkezi bir avluya açılan bu koridorun doğu ve batı kanadında odalar yer alıyor. Avlunun doğu ve batısında oluşan loggia’lardan (sundurmalardan) simetrik olarak yerleştirilmiş iki kaya odasına geçiliyor. Muzalar mozaiğinin bulunduğu oda, evin ana girişine yakın, erkeklere ayrılmış bir yemek odasıdır. Koridordan güneye doğru ilerledikçe sağda gynaikeion (kadınlara ait oda) olarak tasarlanmış ve aydınlık olması için duvarları beyaz stucco’dan yapılmış girland bezemelerle süslü bir oda bulunuyor. Odanın tabanında perspektif olarak verilmiş Helenistik tarzda svastika meander’lerle çerçevelenmiş dört clipeus (madalyon) içinde betimlenen dört kadın figürünün resmedildiği bir mozaik yer alıyor. Bu odadan geçilen doğudaki loggia opus-setcile (renkli mermerlerden yapılmış duvar dekorasyonu) tarzı mermer taklidi duvar freskleri ve figürlü bir taban mozaiğine sahiptir.
Kazılar sırasında Muzalar Evi’nin tasarımının yüksek ihtimalle MS 1. ve 2. yüzyıllarda gerçekleşmiş olduğu anlaşıldı. Ancak iç dekorasyonunun büyük bir kısmının ise MS 2. yüzyıl sonu, MS 3. yüzyıl başlarında tamamlanmış olduğunu ve yapının MS 252 - 253’teki Sasani işgali sırasında kullanım dışı kaldığını tespit ettik.

Zeugmanın esin perileri: Muzalar

Muzalar Evi’nin Zeugma içindeki önemi nedir?
Muzalar Evi kazıları bize Antik Zeugma yaşayanlarının özel hayatları, kişisel tercihleri ve kimlikleri hakkında önemli bilgiler sundu. Biliyorsunuz, yaşadığımız mekânlar, yani evler kendimizi en rahat hissettiğimiz, özgürce özel hayatımızı sürdürdüğümüz; karakterimizin, entelektüel düzeyimizin ve kültürel birikimimizin izlerini taşıyan alanlardır. Bugün olduğu gibi, hiç tanımadığınız bir kişinin evinde, ev sahibinin dekore ettirdiği salonuna baktığınızda, seçtiği eşyalardan, kitaplarından onun ilgi alanları veya kültürel birikimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Zeugma evlerinin dekorasyonunda tercih edilmiş betimli duvar figürleri veya antik dünyanın edebi metinlerinden seçilmiş sahnelerin resmedildiği o zengin mozaikler de bize o evin sakinlerinin sosyal tabakadaki yerleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Antik dönemde mitolojiyi bilmek bir kültürdü. Antik Yunan eğitimi dediğimiz ‘paideia’nın vazgeçilmez gerekliliği olan müzik, şiir, felsefe ve bilim hakkında bilgi sahibi olmak da sosyal tabakalaşmada sizi üst seviyelere taşıyan meziyetler arasında sayılırdı. Muzalar Evi’ne de ismini veren müzik, şiir, felsefe ve bilimin esin perileri sayılan ‘muzalar’ı betimleyen mozaik, bu evin sahibinin entelektüel birikimi hakkında bize bilgiler sundu. Dolayısıyla tüm bunlardan yola çıkarak Muzalar Evi sakinlerinin Zeugma’da kalburüstü, orta ve üzeri bir tabakanın üyesi olduğunu söyleyebiliyoruz.

Nasıl bir sergileme olacak?
Muzalar Evi’nin, eşsiz mimari dekorasyonu ve mozaikleriyle birlikte Zeugma’da yerinde sergilenmesi planlanıyor. Böylelikle ören yerine gelen ziyaretçiler bir Roma evini yerinde görebilecek ve fikir sahibi olabilecek. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla evin üzeri bir korugan yapıyla koruma altına alınacak, Zeugma’daki halihazırda ziyaretçiler tarafından gezilen ve altında beş adet Roma evine ait kalıntıların yer aldığı Dionysos ve Danae evleri korugan yapısı gibi ziyaretçilere açılacak.

Bölgede yapacağınız yeni çalışmalar var mı?
Zeugma’da kentin kamu yapılarından ‘Çeşme Binası’ olduğunu düşündüğümüz bir yapının ortaya çıkarılması öncelikli. Ayrıca kentin doğu yakasında, hemen Muzalar Evi’nin batısında bulunan diğer Roma evlerine yönelik kazılar ile araştırmalara başlanması da gündemimizde bulunuyor. Bunun dışında antik kentin kutsal alanı olan Belkıs Tepe’deki tapınak yapısı ve bu tapınak yapısına ait olduğunu düşündüğümüz kült heykellerinin restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılması da hedefleniyor.

‘MUZALARIN  TÜRKÜSÜ’ HAZIR
Zeugma Antik Kenti’nde Muzalar Evi diye adlandırılan Roma konutunda sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün ışığına çıkarılan Muzalar (esin perileri) mozaiği, ‘Muzaların Türküsü’ başlıklı bir sahne gösterisine ilham kaynağı oldu. Beyti Engin’in yönetmenliğini üstlendiği gösteride, müzik direktörü Sabri Tuluğ Tırpan’ın hazırladığı özel bestelere Özen Yula’nın yazdığı dokuz esin perisinin öyküsü eşlik edecek. Antik kentin önümüzdeki gönlerde gerçekleştirilecek açılışında sahnelenecek gösteride Feryal Öney ve Cem Adrian’ın yanı sıra Gaziantep’in yerel solistleri Asım Kuzuluk, Mehmet Demir ve Battal Sazcı, besteci piyanist Sabri Tuluğ Tırpan yönetimindeki orkestrayla sahnede olacak. Yöresel türküler ile Anadolu’dan farklı ezgilerin yer aldığı, dans ve müziğin, tarih ve mitolojiyle buluştuğu gösteride esin perilerinin hikâyelerini ise usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu anlatacak. ‘Muzaların Türküsü’ gösterisi daha sonra İstanbul’da İş Sanat’ta da tekrarlanacak.

Zeugmanın esin perileri: Muzalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Zeugma'nın esin perileri: Muzalar
Klasik müziğin muzır yeteneği: Ray Chen
Hayatın cömert davranmadığı insanların dünyası...
'Yerelle barışmadan evrensele ulaşılmaz'