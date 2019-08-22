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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

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Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, yılın başından bu yana 211 bin kişiyi ağırlayarak, ziyaretçi rekoru kırdı.

Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin de etkisiyle ziyaretçi ilgisi yaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Önceki yıllarda 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.
Geçen yılın 8 aylık döneminde 164 bin 138 kişi tarafından gezilen müze, sene boyunca da toplam 267 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Bu yıl 20 Ağustos itibarıyla 211 bin 332 yerli ve yabancı turiste kapılarını aralayan Zeugma Mozaik Müzesi, geçmiş yılların 8 aylık performansına göre ziyaretçi rekoru kırdı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eylül itibarıyla havaların serinlemesiyle turizm yoğunluğunun ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne yönelik ziyaretlerin daha da artması bekleniyor.
Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü yaptığı açıklamada, 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi sayesinde bölge turizminin 'altın dönemini' geçirdiğini dile getirdi.
Gaziantep'in bölgenin turizm anlamında lokomotifi olduğunu ve bu yıl pastadan büyük payı almayı hedeflediğini anlatan Öztürk, "Bu yıl kendimize 1 milyon ziyaretçi hedefi koyduk. İnşallah yıl sonunda bu sayıya ulaşacağız. Daha sonraki yıllarda bu sayı katlanarak devam edecek. Çünkü Zeugma, ziyaretçi sayısı her geçen gün düzenli olarak artan bir müze." dedi.

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