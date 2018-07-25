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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
25.07.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Zerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandı

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Zerzevan Kalesi'nde kazılara yeniden başlandı
Zerzevan Kalesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2014 yılında başlatılan ve geçen yıl ara verilen Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Roma dönemine ait ve doğudan gelen orduların karşılandığı nokta olarak dünyaca ün yapan Zerzevan Kalesi'nde başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun, 5 sezondan beri yapılan kazılarda, Roma döneminin doğudaki en son askeri garnizonu olduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında en önemli buluntunun ise tanrı Mithras tapınağı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Coşkun, toplam 400 bin metrekarelik alanda kazı yapılacağını ancak çalışmaların şu aşamada 60 bin metrekarede yapıldığını söyledi.

'ROMA'NIN DOĞUDAKİ SON ASKERİ GARNİZONU'

Bu yıl 75 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Coşkun, "Burası Roma askeri sınır garnizonu. Önemli stratejik bir nokta. Doğudan gelen orduları karşılayan bir merkez. Roma buraya çok önem vermiş. 3 kez yıkılmış ama yeniden inşaa edilmiş. Burdaki çalışmalar 2014'te başladı 5inci sezonumuz. Bölgenin tarihi ve bölge turizmi açısından çok önemli merkez" dedi.

'DÜNYADA BULUNAN SON MİTHRAS TAPINAĞI'

Yerli ve yabancıların en çok Mithras tapınağına ilgi gösterdiğini anlatan Coşkun, "Şimdiye kadar yeraltı geçitleri, gizemli ve gizli geçitler, yeraltı kiliseleri, askerlerin kaldığı konut ve villalarda çalışmalar yaptık. 400 kişilik sığınak tespit ettik. En önemlisi ise Mithras tapınağı. Bu tapınağın ortaya çıkmasının arndından yurt içi ve yurt dışından bir çok kişi burayı görmek için ziyarete geldi. Mithras bütün evreni kontrol ettiğine inanılan bir tanrı. Bunun tapınakları yeraltında. Bütün törenler gizli, ayinler gizli yapılırdı. Buraya kabul edilebilmek için belli aşamalardan geçmek gerekiyor. Pagan Roma'nının önemli bir dini ve dine ait tapınak, şu andaki Zerzevan Kalesi'ndeki tapınak. Dünyada bulunmuş son Mithras tapınağı ve doğu sınırındaki tek tapınak, Zerzevan Kalesinde bulunuyor" diye konuştu.

400 YIL KESİNTİSİZ KULLANILMIŞ

Kültür Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Çınar Kaymakamlığı'nın destekleriyle kazıların sürdürüldüğünü anlatan Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde hem yeraltı, hem de yürstünde iki ayrı şehirin olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Burası önemli bir yerüstü şehri. Önemli bir askeri garnizon. Bir de yeraltı şehri var. Biz hem yeraltında, hem de yerüstünde çalışıyoruz. Mithras tapınağının tamamını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz bu yıl. Mithras'a açılan 2 koridor tespit ettik, buralarda kazı çalışmaları yürüteceğiz. Bununla birlikte yine yeraltında yaşam alanları tespit ettik, nekropol mezarlık alanı tespit ettik. Buralarda da kazı çalışmaları yürütüceğiz. En azından özellikle Mithras tapınağının yeraltı yapılarından birini açmayı planlıyoruz. Elimizde millattan sonra 3'üncü yüzyıl gibi bir tarih var. Günümüzden bin 800 yıl öncesine kadar burda yerleşim var. 7'inci yüzyıla kadar, yani 400 yıl kesintisiz kullanılmış. Roma için de çok önemli burası. Bizim yaptığımız çalışmalar, bölge tarihini ve turizminin canlanması açısından çok önemli bir yer burası. Büyük bir turizm potansiyeli var burada.

 

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