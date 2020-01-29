Yüzyılın oyunu: Keşanlı Ali Destanı

Haldun Taner

İki ayda bir yayımlanan edebiyat dergisi Notos, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının on dördücüsünü ‘oyun metinleri’ne ayırdı. Notos’un şubat-mart, 80’inci sayısının kapak ve dosya konusu, ‘yüzyılın 40 oyunu’. Yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörlerin yer aldığı 237 kişiden oluşan geniş jürinin oylarıyla yerli tiyatro yazının 40 oyunu seçildi. Sıralamada birinci sırayı Haldun Taner’in 1964 tarihli oyunu ‘Keşanlı Ali Destanı’ alırken ikinci sırada Melih Cevdet Anday’ın ‘Mikado’nun Çöpleri’ (1967) adlı eseri, üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Bey’in yazdığı 1933 tarihli ‘Lüküs Hayat’ yer aldı.

Sıralamada Haldun Taner, Melih Cevdet Anday, Ekrem Reşit Bey, Aziz Nesin, Sermet Çağan, Oğuz Atay, Sevim Burak, Memet Baydur, Cevat Fehmi Başkut, Ferhan Şensoy, Nâzım Hikmet, Sabahattin Kudret Aksal, Oktay Arayıcı, Murathan Mungan, Güngör Dilmen, Vasıf Öngören, Adalet Ağaoğlu, Şinasi, Musahipzade Celal, Namık Kemal, Turgut Özakman, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Kemal, Bilgesu Erenus ve Berkun Oya imzalı oyun metinleri yer aldı. 30’uncu sırada yer alan, Şinasi’nin 1860’ta yazdığı ‘Şair Evlenmesi’ listedeki en eski yapıt olarak dikkat çekerken Berkun Oya’nın 2009’a tarihlenen oyunu ‘Bayrak’ listedeki en ‘genç’ metin...





Zengin Mutfağı, 2018, DasDas yapımı.

237 KATILIMCIDAN 376 OYUN İSMİ

Soruşturmada, katılımcıların önerdiği 10’ar oyun, en çok önerilenlerden başlayarak sıralandı ve ilk 40 bu şekilde belirlendi. 237 katılımcı, toplam 376 farklı oyun önerdi.

Dosya kapsamında Ayşegül Yüksel, Dikmen Gürün, Esra Dicle ve Şâmil Yılmaz’ın yazılarının yanında Onur Aşkın ve Seda Mit’in desenleri yer alıyor.

Dergide ayrıca tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi ile bir söyleşi var. Notos’un ikinci söyleşisi ise çağdaş sanat-edebiyat tartışmalarının odaklarından biri olan ve Türkçede de yayımlanan ‘Avangard Kuramı’ kitabının yazarı Peter Bürger ile.

‘Bir Yazarın Seçtikleri’ bölümünde Deniz Gezgin okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları, Suzan Samancı da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.

Serkan Boyacıoğlu, Nurhan Suerdem ve Arzu Uçar kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor.

Notos’un 80’inci sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar ise şöyle: Claire Keegan, Remzi Karabulut, Sedat Demir, Doğuş Benli, Bahar Yaka, Gönül Ocak, Ceren Tan, Çağdaş Küçük, Ayşe Özlem İnci, Batıkan Köse, Alev Sönmez, Emine Acar, Tuğçe Yaşar.





Bayrak, 2009, Krek Tiyatro





İLK 10 OYUN

Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner (1964)

Mikado’nun Çöpleri, Melih Cevdet Anday (1967)

Lüküs Hayat, Ekrem Reşit Bey (1933)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aziz Nesin (1977)

Asiye Nasıl Kurtulur, Vasıf Öngören (1970)

Zengin Mutfağı, Vasıf Öngören (1977)

Oyunlarla Yaşayanlar, Oğuz Atay (1985)

Ayak Bacak Fabrikası, Sermet Çağan (1965)

Mahmut ile Yezida, Murathan Mungan (1980)

Yedi Kocalı Hürmüz, Sadık Şendil (1968)