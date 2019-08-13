'Yüz Yılın Evi'ne The Times'tan övgü
Galata Perform’un Edinburgh Fringe Festivali’ne katılan oyunu ‘Yüz Yılın Evi’ni Allan Radcliffe The Times için değerlendirdi. Radcliffe ‘Türk Tarihi âdeta lokum tadında’ başlıklı eleştiri yazısında Yeşim Özsoy’un dinamik performansından övgüyle bahsediyor.
Galata Perform’un 1-17 Ağustos arasında gösterimlerini gerçekleştirmek üzere Edinburgh Fringe Festivali’ne katılan oyunu ‘Yüz Yılın Evi’ni Allan Radcliffe The Times için değerlendirdi. Radcliffe ‘Türk Tarihi âdeta lokum tadında’ başlıklı eleştiri yazısında Yeşim Özsoy’un dinamik performansından, “bir düzine Fringe Festivali oyununa yetecek kadar malzeme”yi kendi süresi içinde bir araya getirdiğinden bahsediyor.
Yarı otobiyografik ve gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği oyunun metni Ferdi Çetin ve Yeşim Özsoy’a ait. Müziklerini tasarlayan ve aynı zamanda canlı performansıyla oyuna eşlik eden Kıvanç Sarıkuş’un müziğini “farz edilenin dışında”olarak değerlendiren Radcliffe, oyunun tümünde ortaya çıkan multimedya anlatım biçimini ise ‘alışılmadık’ olarak değerlendiriyor.
Edinburgh Fringe Festivali’nde ilgiyle karşılanan ve The Guardian gazetesinin festival için özel olarak yaptığı seçkide ‘Seyredilmesi gereken ilk 10 oyun’ arasına giren ’Yüz Yılın Evi’, 17 Ağustos’a kadar festival kapsamında gösterimlere devam edecek.
Allan Radcliffe’in yazısından öne çıkan alıntılar şöyle:
“Yeşim Özsoy tarafından yaratılan multimedya oyun bir düzine Fringe oyununa yetecek kadar malzemeyi kendi süresi içinde bir araya getiriyor.
“Özsoy’un performansı enerjisi ve netliğiyle gelgitler yaratıyor.”
“Yeşim Özsoy’un tarih dersi bir İstanbul konağının prizmasından yansıtılıyor. Mobilyalardan süs eşyalarına kadar her şeyi canlandıran yazar-oyuncu sahnede çok katmanlı ve çok yönlü bir anlatı yaratıyor.”
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