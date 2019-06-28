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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

‘Yüz Yılın Evi’ The Guardian’da!

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‘Yüz Yılın Evi’ The Guardian’da!

GalataPerform Tiyatrosu’nun 2018-2019 sezonu yapımı, ‘Yüz Yılın Evi’ Edinburgh Fringe Festivali kapsamında 1-17 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 20:20’de sahnelenecek.

The Guardian Gazetesi, 2019 Edinburgh Festivallerini konu edindiği haberinde, 4000’e yakın farklı gösteriyi ağırlayan festival kentinde görülmesi gereken ilk 50 gösteriyi belirledi. 2019 Edinburgh Festivali, ‘Görülmesi gereken 50 tiyatro, komedi ve dans gösterisi’ adıyla yayınlanan makaleyi, İngiltere’nin önemli eleştirmen ve yazarlarından Mark Fisher, Lyndsey Winship ve Brian Logan kaleme aldı. The Guardian gazetesi, şehirde tiyatro kategorisinde sergilenen oyunları değerlendirirken 20 oyunluk bir seçki yaptı. ‘Yüz Yılın Evi’ oyunu ilk 10 oyun arasında yer aldı. Türkiye’den ilk kez Türkiye’yi konu edinen özgün bir metin yer alacak ve İngilizce olarak sunulacak.

Yüz Yılın Evi Hakkında
Yüz Yılın Evi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişteki tarihsel geçmişimizi, son Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit’in Hazine Kahyası İbrahim Ethem Efendi’nin yazlık konağı ve yıkımı üzerinden değerlendiren bir oyundur. Oyunun yazarı, oyuncusu ve yaratıcısı Yeşim Özsoy’un kendi geçmişini, 100 yaşındaki anneannesinin hikayesi üzerinden yeniden kurguladığı yarı otobiyografik oyunda, gerçek ve kurgu iç içedir. Oyun, İbrahim Ethem Efendi Konağı’nın kişisel ve tarihsel yolculuğunda müzik-video-hikaye anlatımıyla bütünsel olmayan, tek olmayan bir tarih kurgusuna işaret eder. Aynı şekilde oyunun anlatımında da çoklu medya kullanımı yer alır. Oyunda konu edilen eski konağın hikayelerine, besteci, müzisyen ve ses mühendisi Kıvanç Sarıkuş’un canlı müzik ve ses tasarımı, fotoğrafçı ve sinema yönetmeni Melisa Önel’in belgesel filmi ve videoları eşlik ediyor.

Festivalde şimdiye kadar yer alan Türk oyunları ‘Yüz Yılın Evi’ ile birlikte, festivalde ilk kez Türkiye kültürü ve tarihiyle ilgili özgün bir metin yer alacak. Daha evvel 2002 senesinde İngilizce olarak sahnelenen Kubilay Tuncer’in ‘Olağan Mucizeler’ oyunu, festivalde yer alan ilk Türk oyunu. Sonra sırasıyla Hayal Perdesi Tiyatrosu’nun ‘İmparatorluk Kuranlar ya da Şümürz’ oyunu ve Reha Özcan’ın ‘Ruki’ adlı oyunu festival kapsamında yer alan diğer Türk yapımlardır.

Yurt dışı ve Yurt içinde Prömiyerler
Ekim 2018’de Berlin’de Maxim Gorki Tiyatrosunda Dünya Prömiyerini yapan ‘Yüz Yılın Evi’, Türkiye prömiyerini 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Ardından İsviçre’nin Zürih şehrinde Theatre Neumarkt’ta sahnelendikten sonra, İstanbul ve İzmir gösterimlerinin ardından Makedonya’nın Bitola şehrindeki Uluslar arası Monodrama Festivali’ne katıldı. Yüz Yılın Evi, Edinburgh Fringe Festivali’ne katıldıktan sonra eylül ayında Romanya’da Piatr Neamt Festivaline katılacak.

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