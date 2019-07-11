Yüz Yılın Evi, Feriye Bahçesi'nde...
Yüz Yılın Evi, 27 Temmuz'da özel bir gösterimle İstanbul seyircisiyle buluşacak.
İstanbul prömiyerini İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan Yüz Yılın Evi, 1 Ağustos 20.20'de Edinburgh Fringe Festivalinde İngiltere Prömiyerini yapmadan önce özel bir gösterimle 27 Temmuz, 20.00'da İstanbul seyircisiyle buluşacak.
27 Temmuz 20:00’de Feriye Sinema Salonunda oyunun İngilizce ön gösteriminden sonra Feriye Bahçesinde oyunun müzik tasarımcısı ve performansçısı Kıvanç Sarıkuş ile bir akustik konser ve kokteyl gerçekleşecek. ‘Yaratıcı özgürlük için dünyanın en büyük platformu’ olarak değerlendirilen Edinburgh Fringe Festivalinde sahnelenecek olan oyunun bilet geliri festival masrafları yararına kullanılacak. Bu sene, The Guardian Gazetesi, 2019 Edinburgh Festivallerini konu edindiği haberinde, 4000e yakın farklı gösteriyi ağırlayan festival kentinde görülmesi gereken ilk 50 gösteriyi belirledi. Tiyatro alanında yapılan seçkide ilk 10 oyun arasında Yüz Yılın Evi de var. Türk basınında ‘büyüleyici bir atmosfer’, ‘yalın ve sıcak anlatım’ gibi tanımlamaların yanı sıra ‘sessiz bir devrim’ olarak nitelendirilen oyunun tüm geliri Edinburgh Fringe Festivalinde ekip ve prodüksiyon masrafları için değerlendirilecek.
Yüz Yılın Evi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişteki tarihsel geçmişimizi, son Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit’in Hazine Kahyası İbrahim Ethem Efendi’nin yazlık konağı ve yıkımı üzerinden değerlendiren bir oyundur. Oyunun yazarı, oyuncusu ve yaratıcısı Yeşim Özsoy’un kendi geçmişini, 100 yaşındaki anneannesinin hikayesi üzerinden yeniden kurguladığı yarı otobiyografik bir oyundur.
Biletler galataperform.com sitesinde...
Yazan: Yeşim Özsoy, Ferdi Çetin
Yöneten ve Oynayan: Yeşim Özsoy
Ses ve Müzik Tasarımı: Kıvanç Sarıkuş
Video Tasarımı: Melisa Önel
Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna
Işık Tasarımı ve Teknik Koordinasyon: Ayşe Sedef Ayter
Ses ve Işık Kumanda: Hasan Hakan Yılmaz, İlker Togay
Proje Asistanları: Nilay Yerebasmaz, Mert Pilavcı
Belgesel Videosunun Katılımcıları: Yeşim Özsoy, Turan Necdet Özcan
Konak Videosunun Oyuncuları: Elif Ongan Tekçe, Sanem Öge, Emir Politi, Yaman Ceri, Kıvanç Sarıkuş
Görüntü Yönetmeni: Arda Yıldıran
Kamera Asistanları: Hasan Öztaş, Uğurcan Tüzel
Seslendirme Oyuncuları: Katayoun Momtaheni, Karin Ataoğlu, Nükhet Akkaya, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gültekin, Ayşe Lebriz Berkem, Yeşim Özsoy
Video Çekim Asistanları: Gizay Akdoğan, Senem Birlik
Teşekkürler: Cankız Şanal, Sema Özsoy, Yücel Kültür Vakfı
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