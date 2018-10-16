Yuva filmi Varşova Film Festivali'nde
İki yıl üstüste Venedik’te ilk iki filmiyle yer alan yönetmen Emre Yeksan’ın ikinci uzun metrajı YUVA, 34. Varşova Film Festivali kapsamında dört gösterimle seyirciyle buluşuyor.
İlk ve ikinci yapımların yer aldığı bölümde yarışan filmin gösterimleri yönetmen Emre Yeksan ve görüntü yönetmeni Jakub Giza’nın katılımıyla gerçekleşiyor.
Ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın hikâyesini anlatan YUVA’nın çekimleri İğneada’da yapıldı. Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri olan YUVA, Türkiye’den bu programın desteğini alan ilk film olma özelliğini de taşıyor.
Yönetmen Emre Yeksan’ın, şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan Selim'in öyküsünü anlattığı ilk filmi Körfez’in festival gösterimleri devam ediyor. Film, bu yıl 14-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında bugün Frankurtlu sinemaseverlerle buluşacak ve jüri tarafından En İyi Film ve En İyi Müzik (Ekin Fil) dallarında değerlendirilecek. Körfez haftaya ise Emre Yeksan’ın katılımıyla 21 ve 22 Ekim tarihlerinde 6. Duhok Uluslararası Film Festivali, Dünya Sineması Yarışması bölümünde gösterilecek.
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