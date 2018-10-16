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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
16.10.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Yuva filmi Varşova Film Festivali'nde

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Yuva filmi Varşova Film Festivali'nde

İki yıl üstüste Venedik’te ilk iki filmiyle yer alan yönetmen Emre Yeksan’ın ikinci uzun metrajı YUVA, 34. Varşova Film Festivali kapsamında dört gösterimle seyirciyle buluşuyor.

İlk ve ikinci yapımların yer aldığı bölümde yarışan filmin gösterimleri yönetmen Emre Yeksan ve görüntü yönetmeni Jakub Giza’nın katılımıyla gerçekleşiyor.

Ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın hikâyesini anlatan YUVA’nın çekimleri İğneada’da yapıldı. Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri olan YUVA, Türkiye’den bu programın desteğini alan ilk film olma özelliğini de taşıyor.

Yönetmen Emre Yeksan’ın, şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan Selim'in öyküsünü anlattığı ilk filmi Körfez’in festival gösterimleri devam ediyor. Film, bu yıl 14-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında bugün Frankurtlu sinemaseverlerle buluşacak ve jüri tarafından En İyi Film ve En İyi Müzik (Ekin Fil) dallarında değerlendirilecek. Körfez haftaya ise Emre Yeksan’ın katılımıyla 21 ve 22 Ekim tarihlerinde 6. Duhok Uluslararası Film Festivali, Dünya Sineması Yarışması bölümünde gösterilecek.

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