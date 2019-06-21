Yuri Bashmet’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda gerçekleşen 47. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi viyola sanatçısı Yuri Bashmet oldu. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Bashmet’e 20 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’ndeki konser öncesinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ezcacıbaşı tarafından sunuldu. Ödülün takdimi ardından, Moskova Solistleri’nin eşliğinde gerçekleştirilen konserde Yuri Bashmet’e ithaf edilen, İstanbul Müzik Festivali ve Sochi Festivali ortak siparişi olan Alexander Tchaikovsky’nin son eserinin dünya prömiyeri Aya İrini Müzesi’nde Türkiye İş Bankası gösteri sponsorluğunda gerçekleştirildi.

30 Haziran’a kadar devam edecek olan festivalin programı ise şöyle:

Piotr Anderszewski “Diabelli Çeşitlemeleri”

21 Haziran Cuma 20.00, Süreyya Operası

İstanbul Müzik Festivali’nin 2020 Beethoven Yılı’na doğru besteciye saygı duruşunda bulunduğu konserde müzikseverler, Piotr Anderszewski’nin kendisine birçok ödül de kazandıran Diabelli Çeşitlemeleri yorumunu dinleyecekler. Konser 21 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda STONELINE gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek. Konser öncesinde Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında avukat, müzik yazarı, eleştirmen ve İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu Üyesi Feyzi Erçin’in “Tersyüz Edilmiş Yücelik” başlıklı konuşması gerçekleştirilecek.

Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası: Sokolov- Hakhnazaryan - Avdeeva

22 Haziran Cumartesi, 20.00 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Beethoven Yılı’na doğru, bestecinin birden fazla solo çalgı için yazdığı tek konçerto olan Üçlü Konçerto günümüzün parlayan yıldızları Valeriy Sokolov, Narek Hakhnazaryan ve Yulianna Avdeeva’nın yorumuyla 22 Haziran Cumartesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Borusan Holding gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek. Konserde ayrıca Efdal Altun ve Çağ Erçağ solistliğinde Strauss’un Don Kişot’u seslendirilecek. Konser öncesinde Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Gözkân’ın “Aydınlanma ve Kant” başlıklı konuşma yapacak.

“Paris – Odessa” David Orlowsky Trio

24 Haziran Pazartesi 21.00, Rahmi M. Koç Müzesi

Klezmer efsanesi Giora Feidman’ın kendisine varis ilan ettiği David Orlowsky’nin 15 yaşındayken kurduğu trio bu sezon 20. yılını kapsamlı bir turneyle kutluyor. David Orlowsky Trio İstanbul Müzik Festivali kapsamında 24 Haziran Pazartesi akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde Bell Holding ve Organik Holding’in gösteri sponsorluğunda müzikseverlerle buluşacak.Topluluk bu programda her biri çokkültürlü başkentler olan Paris’ten Bükreş’e ve Odessa’ya uzanırken caz ve klasik müzikle olduğu kadar klezmerle de yoğrulmuş eserler seslendirecek.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

25 Haziran Salı 20.00, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları” destek fonundan faydalanmaya hak kazanan 14 genç kadın müzisyenden bazılarının yer alacağı konser, 25 Haziran Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek ve konserde duayen keman sanatçısı Ayla Erduran da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak sahneye çıkacak. Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında ise gazeteci-yazar Murat Yetkin moderatörlüğünde, milli aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Önbaşı ve Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gözde Durmuş’un kişisel başarı hikâyelerini anlatacakları bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Oda Müziğinin Yıldızları: Cuarteto Casals

27 Haziran Perşembe 20.00, Neve Şalom Sinagogu

2020 Beethoven Yılı’na doğru, bestecinin yazdığı ikinci yaylı çalgılar dörtlüsü olan ve özellikle ifade çeşitliliği ile öne çıkan op. 18 No. 1, İspanya’dan çıkıp dünya çapında üne kavuşan Cuarteto Casals’ın yorumundan dinleyicilerle buluşacak. Programında Şostakoviç’in dörtlüleri arasında en popüleri olan 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünün yanı sıra post-minimalist olarak tanımlanan ve cazdan rock’a ve etnik müziklere, geniş bir yelpazeden beslenen eserlere imza atan Sollima’nın eserinin Türkiye prömiyerinin de yer aldığı konser, 27 Haziran Çarşamba akşamı Neve Şalom Sinagogu’nda gerçekleştirilecek.

Yaşama Övgü “Human Requiem”

28 ve 29 Haziran 21.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Berlin Radyo Korosu, Brahms’ın Alman Requiemi’ni alışılmadık bir deneyime dönüştürdüğü “Human Requiem” de sahne ile izleyici arasındaki ayrımın ortadan kalkarak geleneksel konser deneyimi yerle bir oluyor. Metin, insanlar, mekân ve ses arasında yepyeni bir dizi ilişki kuran bu performansta dinleyiciler müziğin tam ortasında, içinde yer alıyor; müzikle hareket ediyor, onun bir parçası haline geliyor. Üç Grammy ödüllü Berlin Radyo Korosu, Human Requiem”i 2012’den bu yana tüm dünyada sahneliyor. Festivalin bu yılki Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı temasına gönderme yapan “Human Requiem”in Zorlu PSM’nin değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek 28 Haziran Cuma akşamki konseri öncesinde Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında müzik yazarı ve İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu Üyesi Aydın Büke’nin “Brahms ve Requiemi” başlıklı konuşması gerçekleştirilecek. “Human Requiem”’in 29 Haziran Cumartesi günkü konseri öncesinde ise İKSV Alt Kat işbirliğiyle, farklı engelleri olan çocuklar ve gençlerle Barış için Müzik Korosu’nu bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nun konseri yer alacak.

Hafta Sonu Klasikleri – II

29 Haziran Cumartesi 11.00, Galata Kulesi Meydanı

Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konseri, Galata Kulesi Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan ve 15. sanat yılını kutlayan Golden Horn Brass’la, müzikseverlere sunacak.

Şanghay Filarmoni Orkestrası & Fazıl Say

30 Haziran Pazar 20.00, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı 47. İstanbul Müzik Festivali’nin kapanışında, Türkiye’de ilk kez konser verecek Şanghay Filarmoni Orkestrası, 2008 yılından bu yana daimi şefi olan Liang Zhang yönetiminde ve Fazıl Say solistliğinde 30 Haziran Pazar günü ICBC Turkey Bank A.Ş. gösteri sponsorluğunda sahneye çıkacak. Fazıl Say festivalin kapanış konserinde seslendireceği Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu Gianandrea Noseda yönetimindeki hr Senfoni Orkestrası eşliğinde kaydetmişti. Bu konser 2020 Beethoven Yılı’na doğru büyük besteciye bir kez daha saygı duruşunda bulunurken Çin’in klasik müzikteki güçlü temsilcisi Şanghay Filarmoni Orkestrası’nı ilk kez İstanbul’da ağırlayacak.