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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yunus Emre Enstitüsü 10 yaşında

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Yunus Emre Enstitüsü 10 yaşında

TÜRKİYE’NİN diğer ülkeler ve kültürlerle dostluğunu artırmak amacıyla 2009’da kurulan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kuruluşunun 10’uncu yılını Ürdün Kraliyet ailesinin ve uluslararası heyetlerin katılımlarıyla Esma Sultan Yalısı’nda kutladı.

4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen tören, Doğuş Grubu tarafından hazırlanan Göbeklitepe tanıtım filmiyle başladı. Kutlamalarda Enstitü’nün 2016 yılından bugüne yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı’nın (GPDNet) başkanlığını Katar’a devir teslim töreni de gerçekleşti. 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’nin kültür ve sanatını tanıtma amaçlı çalışmalar yapan ulusal medyadan önemli isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Gecede Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan’a Onur Plaketi sunuldu.

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