Yunus Emre Enstitüsü 10 yaşında
TÜRKİYE’NİN diğer ülkeler ve kültürlerle dostluğunu artırmak amacıyla 2009’da kurulan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kuruluşunun 10’uncu yılını Ürdün Kraliyet ailesinin ve uluslararası heyetlerin katılımlarıyla Esma Sultan Yalısı’nda kutladı.
4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen tören, Doğuş Grubu tarafından hazırlanan Göbeklitepe tanıtım filmiyle başladı. Kutlamalarda Enstitü’nün 2016 yılından bugüne yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı’nın (GPDNet) başkanlığını Katar’a devir teslim töreni de gerçekleşti. 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’nin kültür ve sanatını tanıtma amaçlı çalışmalar yapan ulusal medyadan önemli isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Gecede Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan’a Onur Plaketi sunuldu.
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