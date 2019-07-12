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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FİLİZ OVA - thisisfiliz@gmail.com
12.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

YouTube çağında iki caz dehası

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YouTube çağında iki caz dehası
Jacob Collier

Her yıl yeni keşiflerle karşımıza çıkan ve caz müziğin dünyadaki trendlerini İstanbul’a taşıyan Uluslararası İstanbul Caz Festivali 18 Temmuz akşamı çağdaş caza yön veren iki genç caz dehası, Jacob Collier ve Makaya McCraven ile parti havasında bir finale imza atmaya hazırlanıyor.

Çağımız birçok YouTube starı doğuruyor. Jacob Collier de bunlardan biri. Fakat bu genci ayrı kılan, yaşayan caz efsaneleri Quincy Jones, Herbie Hancock, Chick Corea, Pat Metheny, k.d. lang ile aynı müzik ruhuna sahip olması. Collier, caz müziğini YouTube kuşağına uyarlamayı başaran 24 yaşında genç bir caz dehası. Yeteneğini anlatmak için kelimeler gerçekten yetersiz... Bir nevi çağımızın Mozart’ı. Klasik ve caz gibi geleneksel müzik türlerinin geleceğinin tartışıldığı bu dönemde Jacob Collier bir kurtarıcı adeta.

İlk YouTube videosunu yüklediğinde 17 yaşında olan Collier’i, caz duayeni Quincy Jones da bu sayede keşfediyor. Albümünün ilk kritiğini de yine menajer ve yapımcısı Jones ile dostu, cazın yaşayan efsanesi Herbie Hancock’la birlikte yapıyor: “Çok heyecanlıydım ve aynı derecede korkuyordum” diyen genç sanatçı “Neyse ki birkaç saniye içinde ikisi de koltukta rahatladı ve ‘Oğlum! Bu akor neydi, geriye al!’ diyerek konuya bodoslama daldılar.” Genç sanatçı, çocukluk odasında kaydettiği albümü ile iki Grammy Ödülü kazandı. Müziğiyle hem kendi kuşağını hem de anne-babasının kuşağını etkilemeye devam ediyor. 

Londra’da Royal Academy of Music’te keman hocası olan annesinin evde verdiği keman derslerini dinleyerek müzikle tanışan Jacob Collier, yedi yaşına geldiğinde bilgisayarda kendi müziklerini düzenlemeye başlamış bile! Müzikal yeteneğini pekiştirmek için Londra’nın kuzeyindeki mahalle okulundan ayrılarak İngiltere’nin en köklü okullarından The Purcell School of Music’e geçiş yapmış. Eğitimine 18 yaşındayken Royal Academy of Music’te piyano-caz bölümünde devam ederken, kendi başına müzik dinleyerek daha çok öğrenebileceğine inandığı için okulu iki sene sonra bırakmış.

‘Enstrümanlarla dolu cennet’ olarak tanımladığı bir odada büyüyor. Odasında çektiği YouTube videolarında tavandan ukulele, baslar, gitarlar, mandolinler sallanıyor, Hint ve Afrika geleneksel müziğinde kullanılan sazların yanı sıra perküsyonlar, org ve özel yapım bir Harmoniser etrafını sarıyor. Bu odada kaydettiği ilk albümünden bahsederken çağın değiştiğini ve iyi bir fikri olan herkesin gücü elinde tuttuğunu söylüyor. Böylece müzik dünyasını altüst edeceğinin de sinyallerini veriyor.

Solo performanslarındaki sahne düzeni de odasındaki gibi. Performansı sırasında hiç durmuyor, enerjisi o kadar yüksek ki herkesi içine alıyor. Tek başına kocaman bir orkestra gibi... Dev bir parti havasının yaşandığı sahnede çok eğleniyor, müziğiyle yaşıyor...

BİR GECEDE İKİ GENÇ CAZ DEVRİMCİSİ

Jacob Collier’in 18 Temmuz akşamı İstanbul Caz Festivali kapsamında vereceği konserde Collier’den önce ortamı ısıtacak yine genç bir caz devrimcisi, davulcu Makaya McCraven sahne alacak.

Amerikalı caz davulcusu ve Macar halk müziği şarkıcısının oğlu olarak Paris’te doğan sanatçı, çok yönlülüğü ve çokkültürlülüğü müziğine yansıtıyor. İlham kaynağını New York, Chicago, Los Angeles ve Londra gibi farklı bölgelerdeki lokal caz geleneklerinden alan sanatçı bu müziği hip-hop, R&B ve elektronik müzikle buluşturuyor. Albümlerini canlı performanslar sırasında kaydedip stüdyoda düzenleyen McCraven, doğaçlamanın gerçekliğini elektronik müziğin kusursuzluğuyla buluşturduğunu söylüyor: “Düzenleme, müziğimin önemli bir parçası ve dinleyicinin bunu bilmesi gerekiyor.”

Jacob Collier ve Makaya McCraven konseri 18 Temmuz Perşembe, 21.00’de Uniq Açık Hava Sahnesi’nde...

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