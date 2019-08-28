Yolda ‘Can’ bulabilirsiniz
Can yayınları’nın, İstanbul’da çeşitli yerlere bıraktığı klasik beyaz kapaklı kitapları, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir.
Can Yayınları, İstanbul’un farklı noktalarına beyaz kapaklı klasikler bırakmaya başladı. Kitaplar, şimdilik sadece İstanbul’da, metroda, trende, vapurda, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Başlatılan akımın, başka şehirlerde, başka zamanlarda yinelenebilir, sürdürülebilir olduğu ve ‘Yolda Can Bulmak’ diye bir kavramın günlük hayata yerleşebileceği söyleniyor.
Yayınevinin okuyuculardan şöyle bir isteği var; kalp kalbe karşı etiketli kitapları gördükleri yerde fotoğrafını çekip, hikâyesini sosyal medyada #kalpkalbekarşı #yoldacanbulmak etiketleriyle paylaşılması.
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