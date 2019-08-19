Yılın ‘Tarkan zamanı’
Megastar Tarkan’ın gelenekselleşen açıkhava konserleri eylülün son haftasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak...
Bir Harbiye Açıkhava klasiği haline gelen Tarkan konserleri, eylül ayında başlıyor. Megastar Tarkan, iki yıllık aranın ardından 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranları ile buluşacak. Serinin ilk üç konserinin biletleri programın açıklandığı gün tükendi. Yoğun ilgi üzerine konser serisi 27 Eylül’e kadar uzatıldı.
Ünlü şarkıcı en son 2017 yılında ‘10’ isimli albümünü sevenleriyle buluşturmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle