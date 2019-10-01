Yeşim Ustaoğlu'ndan sinema atölyesi
Sinema Adası’nın sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturacak 7. ’Sinema Atölyesi’ 23 Ekim'de başlıyor.
Kadıköy’de Sinema Adası tarafından düzenlenecek olan sinema atölyesini koordinatörlüğünü Esra Güzel yapıyor. Bir fikirden bir filme senaryonun yolculuğundan, ışık ve sesten oyuncu yönetimine, yapımcılıktan prodüksiyon sürecine, sinemayla ilgili temel bilgiler verilecek. 23 Ekim'de başlayacak olan 8 haftalık atölye; Sundance, Berlin, Altın Portakal Film Festivallerinden ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Beyond24 etkinliği kurucusu yapımcı Suzan Güverte, Oscar adayı 'Mustang' filmi görüntü yönetmeni Ersin Gök, İlk filmi 'Kaygı'yla dikkatleri çeken ve şu sıralar 'Cadı Üçlemesi' projesinin çekimlerini yapan yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, 'Babamın Kanatları' filmi ile Ankara ve Adana Film Festivalleri ödüllü kurgucu Umut Sakallıoğlu ve Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödüllü, Moda Sahnesi kurucularından oyuncu Onur Ünsal rehberliğinde sürecek. Alanlarında uzman eğitmenler sinema tutkusunu derinleştirecek keşiflerde yol gösterecekler.
Sinema üzerine düşünen, senaryo yazmayı ve film yapım sürecini öğrenmek isteyenleri, alanlarında uzman kişilerle buluşturacak atölyenin sonunda öğrenciler kendi kısa filmlerini de çekecekler.
Atölyede neler olacak?
Batı ve Doğu mitolojilerinden çağdaş metinlere, hikâyenin kuruluşu; Müzikten resme, edebiyattan sinemaya sanattaki ortak temalar; Zamanın ruhunu yakalamak ve temada evrensellik; Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki ve uyarlamaların özellikleri; Artistik sinemanın estetik ve felsefi olarak temellendirilmesi; Anlatım ve görme biçimleri; Sinema tarihindeki en iyi ilk filmlerden yönetmen görüşü, sinopsis ve sahne yazmanın incelikleri.
Eğitmenler
Fikirden Senaryoya, Senaryodan Filme: Yeşim Ustaoğlu
Proje geliştirme ve Yapımcılık: Suzan Güverte
Sinemada Kurgu: Umut Sakallıoğlu
Sinemada Görüntü: Ersin Gök
Oyunculuk: Onur Ünsal
İlk Film İlk Yönetmenlik: Ceylan Özgün Özçelik
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle