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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Yeşim Ustaoğlu'ndan sinema atölyesi

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Yeşim Ustaoğlu'ndan sinema atölyesi

Sinema Adası’nın sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturacak 7. ’Sinema Atölyesi’ 23 Ekim'de başlıyor.

Kadıköy’de Sinema Adası tarafından düzenlenecek olan sinema atölyesini koordinatörlüğünü Esra Güzel yapıyor.  Bir fikirden bir filme senaryonun yolculuğundan, ışık ve sesten oyuncu yönetimine, yapımcılıktan prodüksiyon sürecine, sinemayla ilgili temel bilgiler verilecek. 23 Ekim'de başlayacak olan 8 haftalık atölye; Sundance, Berlin, Altın Portakal Film Festivallerinden ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Beyond24 etkinliği kurucusu yapımcı Suzan Güverte, Oscar adayı 'Mustang' filmi görüntü yönetmeni Ersin Gök, İlk filmi 'Kaygı'yla dikkatleri çeken ve şu sıralar 'Cadı Üçlemesi' projesinin çekimlerini yapan yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, 'Babamın Kanatları' filmi ile Ankara ve Adana Film Festivalleri ödüllü kurgucu Umut Sakallıoğlu ve Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödüllü, Moda Sahnesi kurucularından oyuncu Onur Ünsal rehberliğinde sürecek. Alanlarında uzman eğitmenler  sinema tutkusunu derinleştirecek keşiflerde yol gösterecekler.

Sinema üzerine düşünen, senaryo yazmayı ve film yapım sürecini öğrenmek isteyenleri, alanlarında uzman kişilerle buluşturacak atölyenin sonunda öğrenciler kendi kısa filmlerini de çekecekler.

Atölyede neler olacak?

Batı ve Doğu mitolojilerinden çağdaş metinlere, hikâyenin kuruluşu; Müzikten resme, edebiyattan sinemaya sanattaki ortak temalar; Zamanın ruhunu yakalamak ve temada evrensellik; Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki ve uyarlamaların özellikleri; Artistik sinemanın estetik ve felsefi olarak temellendirilmesi; Anlatım ve görme biçimleri; Sinema tarihindeki en iyi ilk filmlerden yönetmen görüşü, sinopsis ve sahne yazmanın incelikleri.

Eğitmenler

Fikirden Senaryoya, Senaryodan Filme: Yeşim Ustaoğlu

Proje geliştirme ve Yapımcılık: Suzan Güverte

Sinemada Kurgu: Umut Sakallıoğlu

Sinemada Görüntü: Ersin Gök

Oyunculuk: Onur Ünsal

İlk Film İlk Yönetmenlik: Ceylan Özgün Özçelik

 

 

 

 

 

 

 

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