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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
SELİM İLERİ
10.05.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Yeniden Shakespeare

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Yeniden Shakespeare

Doğan Kitap’ın ‘Shakespeare Yeniden’ dizisinden, Jo Nesbo imzalı ‘Macbeth’i okuyorum. Olaylar günümüzde geçiyor, farklı bir polisiye okumak isteyenler için...

Daha önce yazmış mıydım, hatırlamıyorum: Çağdaş şiirimizin büyük ustası Edip Cansever gerçek bir Shakespeare severdi. ‘Kirli Ağustos’ şairiyle yolun başındayken tanışmıştım, 1968’in iyice sonunda. ‘Cumartesi Yalnızlığı’nı imzalayıp göndermiştim. Taksim’de küçük bir barda buluştuk sonra; üşenmemiş, hikâyelerimi okumuş. Sait Faik, Orhan Kemal özentilerimi hemen yakalamış, açıkça söyledi. Bir tek ‘Yürek Burkuntuları’ üzerinde durmuştu, “Yolun oradan geçecek...” Elli yıl sonra tüylerim diken diken olarak anıyorum.
Shakespeare’i okuyup okumadığımı sormuştu. ‘Hamlet’i Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisinden okumuştum. “Orhan Burian’ınkini de oku” dedi. ‘Macbeth’, ‘Kral Lear’, ‘Bahar Noktası’, ‘ III. Richard’, ötekiler... Ama en çok ‘Hamlet’ üzerinde duruyordu. Yalnızca oyunun baş kişisi, “dünyaya sancılı” -Cansever’in saptaması- Hamlet değil; onun yanı başında, en az onun kadar sancılı Ophelia...
Edip’le -kendisine öyle dememi ısrarla istemişti- benim için o kadar anlamlı dostluğumuz, onu yitirinceye kadar sürdü. Son yıllardan hangisi? Arnavutköyü’ndeki Kaptan’dayız. Edip Cansever ‘Hamlet’i yeniden yazmak istediğini söylüyor. Bir yaz akşamı. Bu kez tiyatroluk özellikleri ağır basan bir ‘Hamlet’ değil, bütün bütün şiirle örülü bir metin. Birkaç kez daha söylemişti. Kendi şairliği için bir sınav sayıyordu. Tasarı usul usul pekişiyor, Hamlet’le birlikte Ophelia da öne çıkıyordu. Bu şiir metnin baş kişilerinden biri olacaktı Ophelia... Yazdı mı, yazmaya başladı mı; sanmıyorum. Çünkü ölümünden sonra, eşi zarif Mefaret Hanım’a sormuştum: Geriye kalanlar arasında Edip Cansever’den, ‘Hamlet’i çağrıştıracak tek dize, tek satır yokmuş. Bununla birlikte şairin isteği, ülküsü bende bugüne dek yaşadı.
Lise yıllarımda Genco Erkal’la Ülkü Tamer’in çevirisi ‘Kel Şarkıcı’yı izlemiştim: Uyumsuz tiyatronun git git ünlenen yazarı Ionesco galiba yurdumuzda ilk kez sahneleniyordu. Sonra hemen ardından Kent Oyuncuları’nda ‘Sandalyeler’ ve ‘Ders’, Fikret Adil’in çevirisi. O oyunların etkisiyle, lise öğrencisi üç beş arkadaş artık Ionesco hayranıyız. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ‘Kral Ölüşüyor’. Fransa’da yeni bir oyun: ‘Macbeth’; Ionesco bu kez Shakespeare’i yeniden yazmış! O incecik, beyaz kapaklı kitabı nasıl heyecanla okumuştum... Karışık kitaplığımda bulamadım. 1990’ların sonunda Mitos Yayınları çevirisini yayınlamış. (Sevgili soyadaşım Cem İleri söz verdi: Sahaflardan bulacak bana.)
Yeniden yazmak, bambaşka bir yorumla, bambaşka bir görüngeden. Bir zamanlar ‘Eylûl’ü yeniden yazmak istemiştim, adı da ‘Ağustos’ olacaktı. Geçti gitti... Ama Doğan Kitap’ın ‘Shakespeare Yeniden’ dizisini ilgiyle izliyorum: “Shakespeare Yeniden, Shakespeare’in ölümünün 400. yılı dolayısıyla başlatılmış, ünlü eserlerinin çağdaş yazarlar tarafından yeniden yorumlandığı bir roman serisidir.” Önce Margaret Atwood’dan ‘Cadı Tohumu’nu okumuştum, salık veririm. Şimdiyse Jo Nesbo imzalı ‘Macbeth’i okuyorum, Can Yapalak’ın çevirisi.
Jo Nesbo “Sevgili okurlar” diyor ve yeniden ‘Macbeth’in nasıl, neden yazıldığını açıklıyor. Olaylar günümüzde geçiyor bu kez, zaman gibi mekânlar da hayli değişmiş, Lady’nin kumarhanesindeyiz. Galiba değişmeyen tek şey, iktidar hırslarının kişiyi nereye sürükleyeceği. Shakespeare’in yüzyıllar önceki gözlemi, hatta –bir bakıma- iddiası hükmünü koruyor. Yapalak çevirmenin notlarında, Nesbo’nun özgün ‘Macbeth’e göndermelerini ayrıca belirtmiş, iyi ki. Bununla birlikte özgün ‘Macbeth’in atmosferi zaten sürgit: “Şehrin en büyük uyuşturucu baronu Hecate, Macbeth’e ulaşıyor ve Duncan’ı öldürdüğü takdirde onu emniyet müdürü yapacağını söylüyor. Üstelik onu koruyacağına dair söz veriyor.”
Koruyor mu? Bilmiyorum, sonuna gelmedim. Tam şuradayım: (Lady, Macbeth’e): “Başaracaksın. Dinle. Duncan’a bir kadeh Burgonya şarabı içirecek ve korumalarının da en azından ‘tadına bakmaları’ için ısrar edeceğim. O an hiçbir şey anlamayacak ama gecenin sonunda biraz sersemleyecekler. Yatağa yattıklarında da kütük gibi uyuyacaklar...”
Bu, yeniden ‘Macbeth’ farklı bir polisiye okumak isteyenler için.

Yeniden Shakespeare


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