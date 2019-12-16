Yeni Metin Yeni Tiyatro'ya kayıtlar başladı

'Tiyatro Dönüştürür' sloganıyla yola çıkan ve oyun okumaları, söyleşi ve panellerle dolu bir programı geride bırakan 'Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 8’in ardından Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi, atölyeleriyle yeni yazarları ve yönetmenleri keşfetmeye devam edecek.

Atölyelerde bu sene beş değişik sınıf açılıyor;

Oyun Yazarlığına Giriş

İleri Oyun Yazarlığı

Oyun Yazarlığında Ustalık Sınıfı

Tiyatro Yönetmenliği Atölyesi

Tiyatro Tekniği ve Işık Tasarımı Atölyesi

Yeni oyun yazarları keşfetmeyi ve çağdaş oyun yazımına alan açmayı hedefleyen atölyelerin

ana kadrosu Yeşim Özsoy, Ferdi Çetin ve Ozan Ömer Akgül’den oluşuyor. Atölye katılımcıları, ana eğitmen kadrosundan alacakları derslerin yanı sıra, her yıl yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan konuk eğitmenlerin atölyelerine katılacak ve kültürel iş birliğine yakından tanıklık edecek. Geçtiğimiz yıllarda bu kapsamda konuk edilen Özen Yula, Ceren Ercan, Mark Levitas, Okan Urun, Ahmet Sami Özbudak, Murat Mahmutyazcıoğlu, Onur Karaoğlu ve yurt dışından konuk edilen Ronan Cheneau, David Bobee, Samuel Gallet, David Leon, Maria Velasco, Asa Lindholm, Peca Stefan, Finn Iunker, Fredrik Brattberg gibi isimler Yeni Metin Yeni Tiyatro Atölyelerinde yeni yazarlarla buluştu.