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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yeni keşif’ heykeller

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‘Yeni keşif’ heykeller

Türkiye’nin en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışması sonuçlandı.

Danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği yarışmasının jürisinde yer alan Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı /Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör / Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı / Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı / Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu / Sanat Danışmanı) ve Seçkin Pirim (Sanatçı) hafta başında Kemer Country Hotel’de bir araya geldi.

17 HAZİRAN’DA SERGİDE

Bu yıl ilki yapılan “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasının jürisi toplantıda Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatçılardan ve heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200’e yakın eserin görsellerini ve video kayıtlarını inceledi. Toplantıda dereceye giren 10 eser belirlendi.

Heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren 10 eser, açık hava heykel sergileri için en güzel mekânlardan biri olan Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında, küratöryel bir düzenlemeyle 17 Haziran’dan itibaren “Heykelde Yeni Keşifler” sergisi kapsamında kamuoyuna sunulacak. Yaz dönemi boyunca Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenecek olan eserler 11 Ekim’de müzayede ile satışa sunulacak. Eser sahibi sanatçıların payı ödendikten sonra ayrılacak bütçe ile önümüzdeki yıldan itibaren heykele yeni keşifler sunan sanatçıların üretimleri desteklenecek.

DERECEYE GİREN ESERLER:

“Geçmişte Bir Gün” / Canan Demir
“İmkansız İletişim” / Ferit Yazıcı
“İstanbul” / Evrim Kılıç
“Alo, Alo, Alo, Alo” / Genco Gülan
“Koşan Atlet” / Mahir Yılmaz
“Ladin Ağacı” / Nihal Konar Naş
“Balık” / Songül Girgin
“Duomo” / Tanzer Arığ
“İsimsiz” / Yılmaz Bulut
“Sütun” / Yasin Uysallar

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