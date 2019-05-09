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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURAK DEMİREL
09.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Yeni bir dünya kurulur ve denizciler orada yerini alır

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Yeni bir dünya kurulur ve denizciler orada yerini alır

Peter Aughton, ‘Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler’ kitabında, 27 konu başlığı altında etkileyici, sürükleyici, yer yer tartışma çıkaran bilgiler sunuyor. Yazar, yerkürenin her bir noktasının denizler aracılığıyla nasıl keşfedildiğini anlatıyor.

İngiliz korsan William Dampier, 1704 yılında çıktığı büyük yolculukta Büyük Okyanus’a girmek üzere Horn Burnu’nun çevresini dolaşıyor ve burada gemide beraberinde olan İskoç Alexander Selkirk’ü Şili kıyısından 400 mil açıktaki ıssız Juan Fernandez Adası’nda bırakıyor. Bu, Selkirk’ün kendi isteği. Çünkü Dampier’dan o kadar nefret ediyor ki onunla bir dakika daha geçirmeye bile tahammülü kalmıyor. Bir rivayet daha var: Gemiyi güvensiz bulup, gemiden ayrılmak istiyor... Neyse, Selkirk, adada duradursun, 1709’da Kaptan Woodes Rogers önderliğinde yeni bir keşif grubu, yanında William Dampier’la Bristol’den demir alarak güney denizlere açılıyor. Horn Burnu’nu başarıyla aşıp Juan Fernandez Adası’na varıp görüyorlar: Alexander Selkirk hayatta! Ancak Selkirk, gemiye binmekte tereddüt yaşıyor. Çünkü Dampier gemide! Sonrasında gemiye biniyor elbette. Selkirk, ıssız adadaki beş yılının kaydını tutuyor, bu kayıtlar yayımlanırken metin üzerinde çalışan Daniel Defoe tarafından çarpıtılıyor ve Robinson Crusoe romanı için temel oluşturuyor.

Bunu bize, ‘Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler’ kitabında Peter Aughton aktarıyor. Kitaptaki her bilgi bu kadar magazinel değil.
Yıllarını havacılık ve uzay teknolojisi alanında bilgisayar mühendisi olarak geçirmiş, dünyanın sesten hızlı ilk yolcu uçağının yapımında çalışmış olan Aughton, 25 yıldan fazla süre West of England Üniversitesi’nde ders verdi. Buna ek olarak seyahat ve keşif tarihi kitapları kaleme alan Aughton’ın etkileyici çalışması ‘Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler’, Deniz Berktay çevirisiyle okuyucuya ulaştı.
27 konu başlığı altında kronolojik olarak keşifler ve bunun dünya tarihindeki etkisini okurken, haritalarla gösterilen rotalarla yapılanın ne kadar akıl almaz olduğunu göreceksiniz. Bu keşifler dünyayı her yönüyle değiştirdi.
Game of Thrones’un bütün dünyayı kasıp kavurduğu günlerden geçerken, devletlerin egemenliklerini nasıl kurduklarını, buna yol açan keşifleri, o keşifler sırasında izledikleri yolları incelemek heyecan verici, ufuk açıcı. Çünkü bu yolculuklarla hep yeni dünyalar kuruluyor ve dengeler değişiyor, dünya haritası şekilleniyor. Ayrıca bu keşiflerle alakalı tartışmaları da bize aktararak ilave okumalar yapmak için yol gösteriyor.

Mesela, Ming Hanedanlığı’nın efsanevi seyahatlerini tartışmaya açıyor. 2001’de Liu Gang adında Çinli bir avukat, Şanghay’da bir kitapçıdan antika bir harita satın alıyor. 1418 tarihli bu harita Kuzey-Güney Amerika da dahil olmak üzere tüm dünyanın oldukça doğru bir çizimini içeriyor. Buna göre Çinliler bütün dünyayı keşfedip haritalandırmıştı. Aynı zamanda birbirinden habersiz bir diğer araştırmacı da 1421’de yapılan seyahatleri anlatıyor ve ‘Çin’in Dünyayı Keşfettiği Yıl’ kitabını yazıyor. Aughton, bu iki seferi tartışmaya açarak doğru ve yanlışları topluyor ve kararı okuyucuya bırakıyor.

Peki kitap boyunca tanık olduğumuz bütün bu keşiflerde ne oluyor? Dünya tarihinde ne oluyorsa o oluyor. Charles Darwin 1836’da söylemiş: “Avrupalının adım attığı her yerde, yerlilere ölüm getirdiği görülüyor. Amerika’dan Polinezya’ya, Ümit Burnu’ndan Avustralya’ya varıncaya kadar, nereye bakarsak bakalım, aynı sonucu görürüz.”

Yeni bir dünya kurulur ve denizciler orada yerini alır

DÜNYANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN SEYAHATLER
Peter Aughton
Çeviren: Deniz Berktay
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2019
368 sayfa, 32 TL.

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