Yedi aylık müzik maratonu
İŞ Sanat’ın yeni konser sezonu İş Kuleleri Salonu’nda 14 Kasım Perşembe akşamı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın açılış konseriyle başlayacak. Thomas Rösner yönetimindeki orkestra konserde solist olarak keman sanatçısı Demirhan Gökbudak’a eşlik edecek.
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek. İşte programdan seçme konserler:
VALSLE DIŞARI ÇIKIYOR
Piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Fransız müzik festivallerinin bilinen ismi klasik trompetçi Romain Leleu, oda topluluğu Orchestra Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık Salı akşamı dinleyicilerin karşısında olacak. Orkestranın şefliğini Frank Braley üstleniyor.
Alman piyanist Holger Groschopp, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solo kornisti Stefan Dohr, erken dönem müzik ve tarihsel performans pratiği üzerine uzmanlaşan timpanist Martin Piechotta’ya 13 Aralık Cuma günü, 20 ülkenin müzisyenlerinden oluşan Mahler Oda Orkestrası ile sahnede olacak. Haydn’dan Ligeti ve Martinu’ya uzanan bir repertuvar ile İş Sanat’ta konser verecek topluluğu Fransız şef François-Xavier Roth yönetiyor.
3 Ocak Cuma akşamı izleyicilerini The Johann Strauss Gala’da Strauss valsleri ile buluşturacak olan İş Sanat, yeni sezonunda kendi salonunun dışına çıkarak, bu konserini Uniq Hall’da gerçekleştirecek.
30 yılı aşkın süredir ‘Bel Canto’ repertuvarını temsil eden mezzo-soprano Vivica Genaux, 17 Şubat Pazartesi akşamı, Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante barok topluluğuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
10 Mart Salı akşamı, The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, Özbek piyanist Behzod Abduraimov yönetiminde İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Abduraimov, yöneteceği bu konserin aynı zamanda solistliğini de üstleniyor.
1993 yılında Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Nisan Salı akşamı ‘Sihirli Flüt’ lakabıyla tanınan flüt virtüözü Şefika Kutluer’e eşlik ediyor. Konseri, orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetecek.
CAZ AKŞAMLARI
Kübalı besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık Salı akşamı, caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte sahne alacak. İkiliye, caz dünyasının en yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek.
İş Sanat 5 Şubat Çarşamba akşamı, caz, R&B, soul ve blues repertuvarıyla China Moses’ı sahnesinde ağırlıyor. Caz duayeni Dee Dee Bridgewater’ın kızı olan Moses, kendi şarkılarıyla olduğu kadar, yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkılarıyla da dikkatleri çekiyor.
Geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden High Life’ın soundtrack’inde de imzası olan Tindersticks, ‘No Treasure But Hope’ adlı yeni albüm turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor.
Olga Pericet Dans Topluluğu 2019 yazında Sadlers Wells’te segilenen La Espina şovuyla 20 Şubat Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.
USTALAR SAHNEDE
Unutulmaz besteleriyle Türkiye’de müziğin usta isimleri arasında yer alan müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 27 Kasım Çarşamba akşamı, müzikseverleri nostaljik bir akşama davet ediyor.
Türkiye’de arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen, 26 Aralık Perşembe akşamı kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte seslendirecek.
Rock müziğin duayenlerinden ve Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay, 22 Ocak Çarşamba akşamı, Cahit Berkay Antolojisi projesi ile 55. sanat yılının ilk konserinde İş Kuleleri Salonu’nda olacak.
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