Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

Bu yıl Birlikte Güzel tarafından Pozitif deneyimi ile 15’incisi gerçekleştirilecek One Love Festival, katılacak sanatçıları açıkladı. One Love Festival, Türkiye’den ve dünyadan müziğin tanınmış ve gelecek vadeden isimlerini ağırlayacak. Festivalde bu yıl sahne alacak müzisyenler arasında Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ile Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze; Olly Alexander Michael Goldsworthy ve Emre Türkmen üçlüsünden oluşan, İngiltere çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years dikkat çekenler arasında. 20 Temmuz’da başlayarak 21 Temmuz sabahına kadar devam edecek One Love Festival, Parkorman ve Volkswagen Arena olmak üzere iki ayrı mekanda ve toplam beş sahnede festivalseverlerle buluşacak.

Years&Years

Parkorman, Birlikte Güzel Sahnesi’nde Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze; electro-pop üçlüsü Years & Years; soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka; afrobeat grubu Jungle by Night ve Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Kamufle, canlı orkestrası ve konuklarının eşlik edeceği ‘Kamufle & Brothers’ projesi ile yer alacak.



The Blaze

Festivalin diğer sahnesi Kendine Has Sahnesi’nde ; ilk kez birlikte performans sergileyecek Türkçe trap ve urban müziğin önemli isimlerinden Ezhel ve son albümleri ‘Fırtınayt’ ile elektronik müziğe adım atan Büyük Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle tanınan Danimarkalı müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı Oh Land; albümleriyle uluslararası başarı kazanan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve işitsel-görsel kavramcı Gaye Su Akyol; İstanbul’un alternatif müzik sahnesinde yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; İngiltere müzik sahnesinde dikkatleri hızla üstüne çeken müzisyen ve şarkı yazarı Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği ‘ruh pop’ olarak tanımlayan İstanbullu alternatif müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.

Parkorman’da programlaması Red Bull tarafından yapılan sahnede ; Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı sağlamış Türk DJ ve prodüktörlerin yanı sıra, Amsterdam müzik sahnesinin son yıllarda dikkat çeken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodüktör Max Abysmal; Hollanda’nın ünlü dans festivali Dekmantel’in kurucusu DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik müzik dendiğinde uluslararası festivallerin aranan isimleri arasında yer alan Palms Trax; One Love Festival 15 katılımcılarıyla buluşacak.

Max Abysmal

Parkorman’da yer alacak olan Audioban Music Embassy Sahnesi’nde Ankara çıkışlı, müziğini downtempo temeller üzerine electronica, chill-out ve ambient türlerinden beslenerek inşa eden Ikaru; elektronik ritimler, uçuşan melodilerle geniş bir coğrafyada gezinen Hedonutopia; tek kişilik bir proje olarak başlayıp üç kişilik bir gruba evrilen elektronik, synth pop/synthwave grubu Mind Shifter; incelikli söz yazımıyla anlattığı hikayeleri geniş bir ses coğrafyasında sunan In Hoodies ve 2015’te Ankara’da kurulan rock’n roll grubu Al’York müzikseverlerle buluşacak.

Hedonutopia

One Love Festival 15’in gece programı Volkswagen Arena’da yer alan King Sahnesi’nde; Avrupa’nın birçok şehrinde disco’dan techno’ya uzanan setleriyle tanınan The Black Madonna, İngiliz DJ ve prodüktör George Thompson’ın projesi Black Merlin’i müzikseverleri cumartesi gece yarısından başlayarak sabaha kadar süren performanslar ile ağırlarken, gecenin açılışını Türk techno plak şirketi Jeton Records’un kurucusu olan DJ Ferhat Albayrak yapacak.

Black Merlin

One Love Festival 15 avantajlı dönem biletleri Biletix’ten satın alınabiliyor. 14-29 Mayıs tarihleri arasında festival biletleri Garanti Bankasi kredi kartlarına %20 indirimli olacak.