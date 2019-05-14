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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Kitap Sanat
14.05.2019 - 17:39, Son GÃ¼ncelleme:

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

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Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

Bu yÄ±l Birlikte GÃ¼zel tarafÄ±ndan 15â€™incisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek One Love Festival, katÄ±lacak sanatÃ§Ä±larÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu yÄ±l Birlikte GÃ¼zel tarafÄ±ndan Pozitif deneyimi ile 15â€™incisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek One Love Festival, katÄ±lacak sanatÃ§Ä±larÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. One Love Festival, TÃ¼rkiyeâ€™den ve dÃ¼nyadan mÃ¼ziÄŸin tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve gelecek vadeden isimlerini aÄŸÄ±rlayacak. Festivalde bu yÄ±l sahne alacak mÃ¼zisyenler arasÄ±nda FransÄ±z mÃ¼zik prodÃ¼ktÃ¶rÃ¼ ve yÃ¶netmen Guillaume ile Jonathan Alric ikilisinin dans mÃ¼ziÄŸi projesi The Blaze; Olly Alexander Michael Goldsworthy ve Emre TÃ¼rkmen Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nden oluÅŸan, Ä°ngiltere Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± electro-pop Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ Years & Years dikkat Ã§ekenler arasÄ±nda. 20 Temmuzâ€™da baÅŸlayarak 21 Temmuz sabahÄ±na kadar devam edecek One Love Festival, Parkorman ve Volkswagen Arena olmak Ã¼zere iki ayrÄ± mekanda ve toplam beÅŸ sahnede festivalseverlerle buluÅŸacak.

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak
Years&Years

Parkorman, Birlikte GÃ¼zel Sahnesiâ€™nde Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans mÃ¼ziÄŸi projesi The Blaze; electro-pop Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ Years & Years; soul ve blues ÅŸarkÄ± yazarÄ± Michael Kiwanuka; afrobeat grubu Jungle by Night ve TÃ¼rkÃ§e rap mÃ¼ziÄŸin sevilen isimlerinden Kamufle, canlÄ± orkestrasÄ± ve konuklarÄ±nÄ±n eÅŸlik edeceÄŸi â€˜Kamufle & Brothersâ€™ projesi ile yer alacak.

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

The Blaze

Festivalin diÄŸer sahnesi Kendine Has Sahnesiâ€™nde ; ilk kez birlikte performans sergileyecek TÃ¼rkÃ§e trap ve urban mÃ¼ziÄŸin Ã¶nemli isimlerinden Ezhel ve son albÃ¼mleri â€˜FÄ±rtÄ±naytâ€™ ile elektronik mÃ¼ziÄŸe adÄ±m atan BÃ¼yÃ¼k Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzÄ±ndaki albÃ¼mleriyle tanÄ±nan DanimarkalÄ± mÃ¼zisyen, besteci, sÃ¶z yazarÄ± ve dansÃ§Ä± Oh Land; albÃ¼mleriyle uluslararasÄ± baÅŸarÄ± kazanan ÅŸarkÄ±cÄ±, sÃ¶z yazarÄ±, yapÄ±mcÄ± ve iÅŸitsel-gÃ¶rsel kavramcÄ± Gaye Su Akyol; Ä°stanbulâ€™un alternatif mÃ¼zik sahnesinde yeni albÃ¼mÃ¼yle yÃ¼kseliÅŸte olan GÃ¶zyaÅŸÄ± Ã‡etesi; Ä°ngiltere mÃ¼zik sahnesinde dikkatleri hÄ±zla Ã¼stÃ¼ne Ã§eken mÃ¼zisyen ve ÅŸarkÄ± yazarÄ± Skinny Pelembe ve yaptÄ±klarÄ± mÃ¼ziÄŸi â€˜ruh popâ€™ olarak tanÄ±mlayan Ä°stanbullu alternatif mÃ¼zik grubu Ati ve AÅŸk ÃœÃ§geni yer alacak.

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

Parkormanâ€™da programlamasÄ± Red Bull tarafÄ±ndan yapÄ±lan sahnede ; Kerem AkdaÄŸ ve Ece Ã–zel gibi uluslararasÄ± baÅŸarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ TÃ¼rk DJ ve prodÃ¼ktÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra, Amsterdam mÃ¼zik sahnesinin son yÄ±llarda dikkat Ã§eken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r Max Abysmal; Hollandaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ dans festivali Dekmantelâ€™in kurucusu DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik mÃ¼zik dendiÄŸinde uluslararasÄ± festivallerin aranan isimleri arasÄ±nda yer alan Palms Trax; One Love Festival 15 katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±yla buluÅŸacak.

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak

Max Abysmal

Parkormanâ€™da yer alacak olan Audioban Music Embassy Sahnesiâ€™nde Ankara Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±, mÃ¼ziÄŸini downtempo temeller Ã¼zerine electronica, chill-out ve ambient tÃ¼rlerinden beslenerek inÅŸa eden Ikaru; elektronik ritimler, uÃ§uÅŸan melodilerle geniÅŸ bir coÄŸrafyada gezinen Hedonutopia; tek kiÅŸilik bir proje olarak baÅŸlayÄ±p Ã¼Ã§ kiÅŸilik bir gruba evrilen elektronik, synth pop/synthwave grubu Mind Shifter; incelikli sÃ¶z yazÄ±mÄ±yla anlattÄ±ÄŸÄ± hikayeleri geniÅŸ bir ses coÄŸrafyasÄ±nda sunan In Hoodies ve 2015â€™te Ankaraâ€™da kurulan rockâ€™n roll grubu Alâ€™York mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak.

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Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak
Hedonutopia

One Love Festival 15â€™in gece programÄ± Volkswagen Arenaâ€™da yer alan King Sahnesiâ€™nde; Avrupaâ€™nÄ±n birÃ§ok ÅŸehrinde discoâ€™dan technoâ€™ya uzanan setleriyle tanÄ±nan The Black Madonna, Ä°ngiliz DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r George Thompsonâ€™Ä±n projesi Black Merlinâ€™i mÃ¼zikseverleri cumartesi gece yarÄ±sÄ±ndan baÅŸlayarak sabaha kadar sÃ¼ren performanslar ile aÄŸÄ±rlarken, gecenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rk techno plak ÅŸirketi Jeton Recordsâ€™un kurucusu olan DJ Ferhat Albayrak yapacak.

Yaza damgasÄ±nÄ± vuracak
Black Merlin

One Love Festival 15 avantajlÄ± dÃ¶nem biletleri Biletixâ€™ten satÄ±n alÄ±nabiliyor. 14-29 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda festival biletleri Garanti Bankasi kredi kartlarÄ±na %20 indirimli olacak.

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