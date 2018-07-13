‘Yaz Şenliği’ geri dönüyor
Bir Beyoğlu Sineması klasiği olan 'Yaz Şenliği' başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nın klasiklerinden sayılan ve bir süredir ‘yaz uykusu’na yatan (!) ‘Yaz Şenliği’, geri dönüyor. Şenlik, önemli bir şeçkiyle seyirci huzuruna çıkıyor. Başka Sinema’nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte beşi daha önce ticari gösterime girmemiş, 25 filmden oluşan bir toplam sunulacak. Seçkide gösterilecek filmlerden bazıları şöyle: ‘Saul’un Oğlu’, ‘Leviathan’, ‘Ben, Daniel Blake’, ‘Manifesto’, ‘Beden ve Ruh’, ‘Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız’, ‘Paterson’, ‘93 Yazı’, ‘Sefer Tası’, ‘Kaptan Fantastik’, ‘Genç Karl Marx’.
Beş ‘gala’ filmi ise şunlar: ‘Kısmet Sevgilim: İlk Şarkı’, ‘Transit’, ‘Dovlatov’, ‘Eva’ ve ‘Üç Tepe’. Cumartesi günü başlayacak olan ‘Yaz Şenliği’, 18 Temmuz’a kadar sürecek.
Program için: http://www.beyoglusinemasi.com.tr/
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