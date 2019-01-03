Yayıncılar için Sabahattin Ali vakti

Son yıllarda ‘çok satan kitaplar’ listelerinin vazgeçilmez ismiydi Sabahattin Ali. Şimdiye kadar Yapı Kredi Yayınları tarafından yayına hazırlanan ‘İçimizdeki Şeytan’, ‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Kuyucaklı Yusuf’ gibi kült eserler artık onlarca yayınevi tarafından basılabilecek. Nasıl mı? Çünkü büyük yazarın ölümünün üzerinden tam 70 yıl geçti. 2019 itibariyle isteyen yayınevi, telif ödemeksizin Sabahattin Ali’nin eserlerini basabilecek. ‘Bern Konvansiyonu’ olarak bilinen edebiyat ve sanat eserlerinin korunması için oluşturulmuş uluslararası anlaşmaya göre bir eserin sahibinin ölümünden sonraki 70 yıl boyunca vârisine telif ödenmesi gerekiyor. 70 yıl sonra ise artık eseri, isteyen kurum yayımlayabiliyor. Türkiye’nin 1952 yılında imzaladığı bu anlaşmanın altında 168 ülkenin imzası var. Halihazırda aralarında Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın da bulunduğu önemli yazarların telif hakları yok ve bu yazarlar onlarca yayınevi tarafından basılabiliyor. 2015 yılında Antoine de Saint Exupéry’nin ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesiyle birlikte ‘Küçük Prens’in telif hakları serbest kalmış, o yıl tüm yayınevlerinde ‘Küçük Prens’ patlaması yaşanmıştı. Kısa süre içerisinde 100’ü aşkın yayınevi ‘Küçük Prens’i yayımlamıştı. Keza 2015 Halit Ziya Uşaklıgil yılı olmuş, pek çok yayınevi ‘Aşkı Memnu’, ‘Mai ve Siyah’ gibi eserleri basmıştı. 1948 yılında henüz 41 yaşındayken cinayete kurban giden Sabahattin Ali’nin ölümüyle ilgili uzun bir süre resmi bir kayıt yoktu. Yazarın ölüm ilamı 1953 yılında alındı. Ayrıca 1944 ve 1948’de alınmış iki Bakanlar Kurulu kararıyla Sabahattin Ali’nin iki eseri 1965 yılına kadar yasaklıydı. Bu yasaklar Ali’nin diğer eserlerinin de basılmasını etkiledi. Ailesi, Ali’nin eserlerinin 21 yıl boyunca yasaklı olduğunu ve telif yasası yürürlüğe konulurken ölüm ilamı tarihinin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunsa da bu çağrı karşılık bulmadı.

Peki bu yıl hangi yayınevi Sabahattin Ali’nin hangi kitaplarını basacak? Sabahattin Ali’nin ‘resmi’ yayıncısı Yapı Kredi, yıl içerisinde özel Sabahattin Ali çalışmalarıyla raflarda olacak.

Bu yıl onlarca yayınevi yepyeni tasarımlarla Sabahattin Ali kitaplarını basacak, işte o yayınevlerinden bazıları:





ALTIN KİTAPLAR

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

Bu üç kitap da ocak ayı içerisinde okuyucuyla buluşacak. Yazarın diğer eserleri de 2019 yılı içerisinde yayımlanacak. Yayınevi ‘Kürk Mantolu Madonna’nın ve ‘İçimizdeki Şeytan’ eserinin 1943 ve 1940 yıllarında Remzi Kitabevi’nce yapılan birinci baskıları temel alarak yayına hazırladı.





AYRINTI

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

Değirmen

Kağnı - Ses

CAN YAYINLARI

Can Yayınları yıl içerisinde Sabahattin Ali kitapları yayımlayacak ancak tarihler ve kitapların isimleri netleşmedi.

DOĞAN KİTAP

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

Sırça Köşk

EPSİLON

Kürk Mantolu Madonna

İçimizdeki Şeytan

Kuyucaklı Yusuf

Tüm Eserleri - Romanlar

Tüm Eserleri - Öyküler

Epsilon Yayınevi ayrıca oyuncu Mert Fırat’la birlikte ‘Sabahattin Ali’ projesi hazırladı. Fırat, ‘Değirmen’ ve ‘Sırça Köşk’ adlı öyküler ile yazarın ‘Ses’ öyküsünde yer alıp ‘Leylim Ley’ adıyla bestelenmiş şiiri seslendiriyor. Projeye kitapların arkasında yer alan QR kod aracılığıyla veya Epsilon Yayınevi’nin resmi YouTube kanalından erişilebilecek.





EVEREST

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

İTHAKİ

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

Kağnı

Ses - Esirler

Sırça Köşk

Değirmen

Yeni Dünya

Bütün Şiirler

İthaki Yayınevi tüm eserleri ilk baskısını esas aldığı metinler üzerinden yayımlayacak.

HANGİ YAZAR HANGİ YIL SERBEST?

Orhan Veli 2020

Sait Faik Abasıyanık 2024

Reşat Nuri Güntekin 2026

Cahit Sıtkı tarancı 2026

Peyami Safa 2031

Nazım Hikmet 2033

Halide Edip Adıvar 2034

Refik Halit Karay 2035

Orhan Kemal 2040

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 2044

Bedri Rahmi Eyüboğlu 2045

Oğuz Atay 2047