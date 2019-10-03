‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’
GeriKitap Sanat ‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
ZÜMRÜT MUŞTALI
03.10.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’

Canol Balkaya, ilk romanı ‘Kompartıman’da sevdiklerine mektuplar bırakan ve son dileğinin ‘bir tren yolculuğu’ olduğunu belirten kanser hastası bir adamın hüzünlü hikâyesini anlatıyor. 80’lerin kaotik atmosferiyle örülü romanı Balkaya’yla konuştuk.

Arka kapak yazısında da belirtildiği gibi ‘Kompartıman’, melankolik bir roman. Anlatılan hikâyenin hüzünlü olmasından kaynaklanıyor bu tabii... Ama sizin dil ve üslubunuza da yansıyor bu melankolik hava. Sözcük tercihleriniz, karakter diyalogları... Biraz bunun üzerine konuşalım isterim.
Karakterleri oluştururken onları mutlaka bir veya birkaç kişiyi örnek alarak ve o kişilerin eylemlerini göz önünde bulundurarak oluşturmaya çalıştım. Gerçeğe ne kadar yaklaşabilirsem karakterler de o kadar gerçek olacaklardı. Her karakter geliştikçe kendi kendisini oluşturduğu kanaatindeyim. Kendisini oluşturan karakter, kendi dilini ve duruşunu ortaya koyuyor. ‘Kompartıman’, karakterlerin dışında aynı zamanda bir anlatıcısı da olan bir roman. Anlatıcının dilini, sözcüklerini seçerken biraz olaylar, biraz da hangi karakteri anlattığıyla paralel ilerledi.

Hikâyenin ortaya çıkışı nasıl oldu? Yaşanmışlıklar ve tanıklıklar olsa gerek... Yazma sürecinizi ve metnin kitaplaşma sürecini biraz anlatır mısınız?
Yer yer yaşanmışlıklar var. Ama sadece benim yaşanmışlıklarım dışında, çevremde özellikle o sevimsiz geçmişe şahit olan tanıdıklarımın tanıklıkları ve yaşadıkları var. Yaşanmışlıkları harmanlarken karakterlere paylaştırdım. Sanırım, bu paylaştırmadan en çok Musa karakteri yararlandı. Yazma süreci kendi kendisini geliştirdi. Bir senaryo olarak başladım, ilerledikçe aslında metnin bir romana daha uygun bir yapısı olduğuna karar verdim. Edebî bir formun ona daha çok yakıştığını düşündüm.

Ana karakter Musa, kanser hastası bir adam. Sevdiklerine mektuplar bırakıyor ve onlardan ölmeden önce son bir şey istiyor: Bir tren yolculuğu... Kitabı okurken Musa’nın neden böyle bir şey istediğini, arkasında yatan temel motivasyonu anlıyoruz ama sizin aklınıza bu düşünce nereden geldi? Bir adamın kendi cenaze törenini organize etmesi enteresan...
Açıkçası bir kişinin kendi cenaze törenini organize etmesi fikri bir yakınımın kaybıyla gelişti. Kendisi ölüme yakınlaştıkça kendi ölümünü ve yapılması gerekenleri sıralamaya başlamıştı. Biz ne kadar reddetsek de ortada bir gerçek vardı. Sanırım bu gerçeğe mahkûm olanlar daha cesaretli. Geride kalanlarsa daha endişeli. Musa biraz geride kalanlarla tamamlamak istedi kendi yolculuğunu, bu olumlu ya da olumsuz anlamda hayatından geçen herkesi kapsadı.

Her gittiğiniz ülkeden Albet Camus’nun ‘Yabancı’larını (o ülkenin kendi dilinde) edinmek gibi bir alışkanlığınız varmış. ‘Yabancı’nın kişisel tarihinizdeki yeri nedir?
Mösyö Meursault, Albert Camus’nün yarattığı müthiş bir karakter... ‘Yabancı’, aslında ayrıksı bir bireyin önce hukuk tarafından, ardından da toplumdaki yargılanışını anlatır. Meursault, hayat denilen gerçeklik karşısında çaresiz kalır ve hayatı anlamlandıramaz. Bundan kaynaklı ayrıksı görülen biridir. Öte yandan bence Meursault’nün sevme şeklini yargılıyordu o mahkeme ve ait olduğu topluluk. Çünkü Meursault, onlar gibi sevmiyordu. Onlar, Meursault’nün toplumdaki kendine has şekillenmesini yargılıyorlardı. Bundan dolayı, Yabancı sanırım hep hayatımın bir parçası olarak kalacak.
Başka dillere gelince; Amerika’da bir arkadaşımda Fransızcasıyla karşılaşmıştım, heyecanla bana vermesini istemiştim. Ardından İngilizcesi, Ermenicesi, Boşnakçası derken başka başka dillerden yayımlanmış onlarca ‘Yabancı’ romanım oldu. Ardından Türkçe çevirilerini incelerken Reşat Nuri Güntekin’in çevirisiyle karşılaştım. Sanırım benim kıymetlim, Reşat Nuri çevirisi.

Yeni dönem Türkiye edebiyatından takip ettiğiniz yazarları merak ediyorum. İsim vermeseniz bile son dönemdeki edebiyat anlayışı ve yazarlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
İsim vermekten onur duyarım. Murat Uyurkulak’ın kelime hazinesine, Orhan Pamuk’un asla kendisi ve geçmişinden kurtulamayışına hayranlık duyarım, iki yazarı da büyük bir heyecanla takip ederim. Son dönemde Yalçın Tosun’u ilgiyle takip etmeye başladım. Çocuk evreninin derinliklerini ve detaylarını muazzam irdeliyor. Yaşadığımız dönemde sansüre en az yakalanan, inatla yoluna devam eden tek üretim aracımız edebiyat kaldı elimizde. Bence edebiyat, kaotik dönemlerde bize kendimizin gerçeklerini hatırlatıyor.

Siz aynı zamanda sinemacı kimliğinizle de biliniyorsunuz. Pek çok kısa ve uzun metraj filmin yapımcılığını üstlendiniz. Sinemayla edebiyatı nasıl ilişkilendirirsiniz?
Kulağa biraz klişe gibi gelecek ama edebiyat olmadan sinema olamaz... Her şey yazmakla başlıyor ve elinizde iyi bir metin ve bu metnin senaryoya dönüşme potansiyeli varsa zaten o sinema filmi gerçekleşir. Edebiyat ile başlayan daha sonra sinema filmine dönüştürülen işlerden nadiren memnun kalınır. Ama eğer, romanın doğasına ve ruhuna zarar vermeden özenli bir uyarlama çıkarsa karşımıza işte o zaman muhteşem bir uyum oluşur. Kitaptaki tadı yakalayan, enfes bir sinema filmi çıkar ortaya.

‘Yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım’
KOMPARTIMAN
Canol Balkaya
İletişim Yayınları, 2019
220 sayfa, 28 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Ve sahne!
Gün gün Filmekimi
Bunu saymayız Başkomserim!
‘Volkan’ın Romanı’ Türkiye’nin romanı