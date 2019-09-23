’Yaşam dışı’ bir gösteri
Yaşam koçu Murat Çuhadar ‘İlişkiler ve Çelişkiler’ adlı gösterisiyle seyirciyle buluşacak.
Yaşam koçu Murat Çuhadar, ‘yaşam dışı gösteri sanatı’ olarak tarif ettiği bir ‘off-life’ gösteriyle psikoloji ve mizahı birleştiriyor. Çuhadar’ın ‘İlişkiler ve Çelişkiler’ adlı tek kişilik gösterisi 28 Eylül akşamı Profilo Gösteri Merkezi’nde başlıyor.
İstanbul’un ardından Kırklareli, Edirne ve Çorlu’da izleyici karşısına çıkacak olan Çuhadar turne programına ABD, Almanya ve İsviçre’ye uğrayarak yurtdışında devam etmeyi planlıyor.
Aşk hayatı, iş ve sosyal yaşam ilişkileri gibi konuları odağına alan gösteri izleyicileri yaşamda karşılaştıkları sorunlar üzerinden eğlenceli bir tondan düşünmeye davet ediyor.
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