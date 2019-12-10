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Kitap Sanat
10.12.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Yarım kalan senfoniyi yapay zeka tamamlayacak

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Yarım kalan senfoniyi yapay zeka tamamlayacak

Beethoven’in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zekâ tarafından bitirilecek.

2020’de doğumunun 250’inci yıldönümü kutlanacak olan Alman besteci Ludwig van Beethoven’in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zekâ tarafından bitirilecek. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre aralarında müzikologlar, besteciler, bilgisayar bilimleri uzmanları ve piyanist Robert Levin’in bulunduğu uluslararası bir grup, eseri tamamlamak üzere bir araya geliyor. Alman Telekomu tarafından yürütülen proje kapsamında tamamlanacak 10. Senfoni, Beethoven’in doğduğu kent Bonn’da, Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan 2020’de seslendirilecek.

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR
1770-1827 yılları arasında yaşayan; klasik ve romantik dönemlerin en büyük bestecilerinden Beethoven’dan bu eserle ilgili geriye sadece bazı notlar ve taslaklar kalmıştı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip, Beethoven’ın diğer eserlerinden yola çıkarak hazırladıkları bir algoritmayla eserdeki eksik kısımları tamamlama denemelerine başladı. Projenin koordinasyonunu üstlenen Karajan Enstitüsü Müdürü Matthias Röder, algoritmanın öngörülemez veriler sunduğunu ve kendilerini her gün şaşırttığı yorumunu yaptı. Röder algoritma ile ilgili, “O adeta, Beethoven’ın dünyasını keşfetmeye çıkmış olan bir çocuk” diyor. Daha önce de telekomünikasyon şirketi Huawei’nin projesi kapsamında, Schubert’in yarım kalan 8. Senfonisi yapay zekâ tarafından tamamlanmış ve geçtiğimiz şubatta Londra’da seslendirilmişti.

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