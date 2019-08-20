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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Yapı Kredi Renkler Sergisi 75.Yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezecek

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Yapı Kredi Renkler Sergisi 75.Yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezecek

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıl dönümünde Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba kadar Yapı Kredi koleksiyonlarından değerli eserler, sergilenecek.

'Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler' adını taşıyacak sergiler kapsamında Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Neşet Günal’dan Cevat Dereli’ye, Nejat Melih Devrim’den Ferhat Özgür’e Türk resminin öncü isimlerinin eserleri sergilenecek. Peyzaj, natürmort, soyut, güncel sanat gibi farklı üsluplarda çalışan ressamların eserlerinin yanı sıra Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu’ndaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen, içinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların da bulunduğu değerli kareler sergide görülebilecek.

Yapı Kredi Renkler Sergisi 75.Yılı dolayısıyla Türkiyeyi gezecek


Yapı Kredi Renkler Sergisi 75.Yılı dolayısıyla Türkiyeyi gezecek

Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler sergisinin ilk durağı Bursa olacak. Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 4 Eylül – 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergide, Türk resim sanatının klasik ve empresyonist dönem sanatçılarının eserleri yer alacak. Cemal Tollu’nun Bursa Setbaşı resmi de bu sergi kapsamında ilk defa Bursa’daki sanatseverlerle bir araya gelecek. Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler sergisi daha sonra 3 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında figüratif resimler, soyut resimler, istihsal resimleri, güncel sanat eserleri, Selahattin Giz Koleksiyonu katılımlarıyla geniş kapsamlı olarak ilk defa İstanbul dışında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. 20 Kasım – 20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan serginin son durağı ise 24 Aralık 2019 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat olacak.

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