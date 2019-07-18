Yapay zekâ robotla rüyalarda keşif

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYapay zekâ robotla rüyalarda keşif
GeriKitap Sanat Yapay zekâ robotla rüyalarda keşif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ - dgulyilmaz@gmail.com
18.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Yapay zekâ robotla rüyalarda keşif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapay zekâ robotla rüyalarda keşif

Çocuk edebiyatına felsefi bir soluk getiren Aslı Der, kitaplarında merak etmenin, akıl yürütmenin, kafa yormanın ve sorgulamanın yaşamdaki önemine sıradışı kurgular üzerinden odaklanıyor.

Der, son kitabı ‘Denek E.E.E.’de de bilim dünyasının popüler konularından yapay zekâ üzerinden hem günümüz ebeveyn ve çocuklarına büyüteç tutuyor hem de küresel ısınma, iklim değişiklikleri, göç gibi çevresel konuları umutlu bir bakışla anlatıyor.

‘Denek E.E.E.’, namı diğer Evde Eğitilen Ekim, 12 yaşındaki Ekim’e dedesinin taktığı isim. Ekim akranları gibi okula gitmiyor. Görece bilinçli, sanata ve bilime meraklı anne-babasının isteğiyle özel programlar çerçevesinde evde eğitim görüyor.

Mühendislik okuyup müzisyenlik yapan annesi ve yine mühendislik okuyup tarımla uğraşan babasının -belli ki istemedikleri bölümlerde okumuş ebeveynlerin- çocuklarına bunu neden yaptıklarını sormadan edemiyor insan. Gerçekleştiremedikleri rüyalarına hapsolmuş yetişkinlerin kendi hayallerini çocuklarına nasıl yansıttıkları, kusursuzluk beklentilerinin çocukları nasıl bir kıskaca soktuğu soruları izliyor bunu.

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Ekim anne-babasının yönlendirmesiyle, amacı sosyal etkileşim ve becerileri rüyalar yoluyla gözlemlemek olan bir deneye katılıyor. Her seansta da yeni bir hikâye anlatması isteniyor. Yapay zekâlı bir robot olan YAZ da rüyalarında Ekim’e eşlik ediyor. İlerleyen seanslar
da yaşananlarsa yapay zekâ konusunu çarpıcı bir açıdan tartışmaya açıyor.

Çok zeki, kültürlü, bir sürü şey bilen, yalıtılmış bir yaşam süren Ekim, yaşadıkları sitenin az aşağısındaki mahalleden, orada yaşanan hayatlardan bihaber olduğunu rüyaları esnasında hayretle fark ediyor.

Ama bu keşfi yepyeni deneyimlerin, yeni arkadaşlıkların, dünyanın ve insanlığın geleceği için cevap bekleyen soruların da habercisi oluyor. Ekim için hayat bir tarafıyla yeni keşifler ve farkındalıklar, bir tarafıyla içine tıkıştırıldığı deneysel rüyalardır artık. Deney bir noktasında tıkanıp kaldığında ise hayattan kopuk bir sürü bilgi parçacığının bu aşamadaki işlevsizliğini görüyoruz.

Aslı Der, ebeveyn yaklaşımlarından yapay zekâya, arkadaşlıktan çevresel sorunlara güncel pek çok konuyu katman katman açılan sürükleyici bir kurguyla anlatırken her aşamada can alıcı noktalara dokunuyor.

Ama en önemlisi, çocukların zekâlarının, hayallerinin, hikâyelerinin nasıl yapaylaştırıldığı, çocukların nelerden mahrum bırakıldığı ve umudun ne yana düştüğü sorularıyla baş başa bırakıyor okurları.

Yapay zekâ robotla rüyalarda keşif

 

DENEK E.E.E.Aslı Der

Günışığı Kitaplığı, 2019

183 sayfa, 20 TL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Çağdaş Türk sanatının dönüm noktası: Paris Okulu
Aktivistler, yenilikçi sesler One Love 15’te
Kötülüğün doğasına bakış: ‘Sophie’nin Seçimi’
Küçük renk tiyatrosu