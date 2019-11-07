Yan karakterler ve tarihin esas meseleleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYan karakterler ve tarihin esas meseleleri
GeriKitap Sanat Yan karakterler ve tarihin esas meseleleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
ÖMER ERDEM
07.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Yan karakterler ve tarihin esas meseleleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yan karakterler ve tarihin esas meseleleri

Edhem Eldem çalışması ‘V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları’nda, V. Murad’dan hareketle Osmanlı’daki güç ve zihniyet çözülüşlerine dokunuşlarda bulunup sözü V. Murad’ın oğlu Selahaddin Efendi’ye getiriyor...

Millet olarak tarihi, kahramanlar ve zaferler üzerinden okumak gibi değişmez bir karakterimiz var. Oysa yenilgiler kadar ikinci derecedeki şahsiyetler de hem tarihin bir parçası hem de aydınlatıcısıdırlar. Günlük tartışmaların uzağında, tarihçi, elindeki malzemeyi yavaşça masaya koyar ve soğukkanlılıkla konuşmaya başlar. O vakit anlaşılır ki, çatılan tarih algısında daha nice gedik ve doldurulması gereken boşluklar vardır. Sadece modern tarihçilik değil, modern ilim ve modern edebiyat da sapaklardan ilerlemeyi tercih eder. Parçadan bütüne gittikçe tablonun tamamlanacağına inanır.
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle üç ay üç gün padişahlık yapan V. Murad ve onun oğlu Selahaddin Efendi, tam da sözünü ettiğimiz bu duruma örnektir. Doğumu, yetişmesi, yılan hikâyesine dönen hükümdarlığı ve belki de her şartta çatallanan kişiliğiyle V. Murad, tarihçiler kadar edebiyatçıların ilgi odağı olmaya adaydır. Çünkü tecrübe ettiği şey bir çağ karmaşasıyla beraber bir iktidar ve imparatorluk çözülüşünün çarpıcı detaylarını sunar bize. Bu bağlamda Edhem Eldem çalışması ‘V. Murad’ın Oğlu Selahaddin Efendi’nin Evrak ve Yazıları’nda V. Murad’dan hareketle Osmanlı toplumsal sistemine ve bu sistemin çağla açılan ve bir türlü iyileşmeyen yaralarına dokunur. Büyük siyasal teorilere değil tekil şahıslara yoğunlaşır.

Masonluğu ne kadar önemli ise III. Napolyon gibi Avrupa iktidar çevreleriyle kendi inisiyatifiyle temas kurması da o kadar ilginçtir V. Murad’ın. Burada, hem masonluk hem de güç ilişkisi devşirme isteği düşünüldüğünde, artık Osmanlı merkez kafasının, kültür, düşünce ve iktidar yaratma alanını çoktan yitirdiği görülecektir. Tarihteki sürükleniş zaten sonuçta bir merkez kaybıdır. Edhem Eldem, V. Murad’dan hareketle bu güç ve zihniyet çözülüşlerine küçük de olsa dokunuşlarda bulunur ve sözü V. Murad’ın oğlu Selahaddin Efendi’ye getirir.
Sultan 2. Abdülhamit iktidarının hemen öncesinin bu karmaşık günleri eldeki belgelerle daha bir canlanır. Paşalar, şeyhülislamlar, şehzadeler hepsi bir iktidar havuzunun içinde çalkalanıp dururlar. Bu çalkantıda, özellikle Cleanthi Scalieri ile yazışmalar ve ilişkiler dikkat çekicidir. Mason Locası’nın lideri, Scalieri hem bir padişahı kendi locasına çekmeyi başarmış hem de oğlu dahil bir devre hamilik etmek istemiştir. Eldeki belgelere, şahıslar kadar tarihin zihniyet düğümlenmesi yönünden bakmakta yarar vardır. Gizli tarih yönünden değil.
Edhem Eldem, “eldeki malzemeyi okuyup yorumlamanın sayısız şekli olabileceğini” vurguladıktan sonra, sansasyonel yaklaşımlara prim vermediğini ifade ediyor. Yayımlanan ilk cilt bir yazışmalar toplamıdır ve bütün tamamlandıktan sonra belki daha bütüne bakmaya imkân verecektir. Türkçe ama karşılıklı Fransız alfabesiyle yazılan mektuplara dilcilerin de kayıtsız kalmayacağı kesin.

Yan karakterler ve tarihin esas meseleleriV. MURAD’IN OĞLU SELAHADDİN EFENDİ’NİN
EVRAK VE YAZILARI- 1. CİLT
Edhem Eldem
İş Kültür Yayınları, 2019
224 sayfa, 85 TL.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle