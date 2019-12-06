Yalnızlığı 'X' kabul edersek...

11’inci yüzyıl Fransa’sında yaşamış entelektüel, öğretmen ve düşünür Peter Abelard’ın ‘kendini mahkum ettiği yalnızlık’, çalışmalarını uluslararası bir hatta sürdüren koreograf ve çağdaş dans sanatçısı Korhan Başaran’a ilham oldu. Ortaya yalnızlık üzerine disiplinlerarası bir anlatı olan ‘X’ çıktı. Kasımda prömiyer yapan ve gösterimleri Kadıköy’deki Entropi Sahne’de süren ‘X’, Peter Abelard’dan esinlenerek yaratıldı. Aşk uğruna başına gelen bahtsızlıklar sonucu kendini münzevi bir yaşama kapatan Abelard’ın deneyimi, bugün dahi sistemler tarafından harcanan unutulmuş bireylere, kitlelere temas ediyor. Abelard’dan yola çıkıp insani bir hikâyeyi araştıran X, zamansız bir anlatı... Company RAu’nun yeni prodüksiyonunda konsept, reji ve performansta Korhan Başaran’ın, görsel tasarımlarda Ataman Girişken’in imzası var.

‘X’ 13, 26 Aralık’ta saat 20.30’da; 17, 24, 31 Ocak 2020’de saat 20.00’de Entropi Sahne’de izlenebilir.







