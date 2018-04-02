‘Yalnızlar’ın Oyuncu’su’ Erhan Bener için özel anma

‘Böcek’, ‘Sisli Yaz’, ‘Ölü Bir Deniz’ ve ‘Yalnızlar’ romanları sinemaya da aktarılan yazar Erhan Bener, ölümünün 10’uncu, doğumunun 90’ıncı yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak.

3 Nisan Salı günü saat 11.00-17.30 arasında gerçekleştirilecek ‘Yalnızlar’ın Oyuncusu’ başlıklı etkinliğin açılış konuşmasını, Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yerini anlatacak Hürriyet yazarı Doğan Hızlan yapacak. Az bilinen yönleriyle Erhan Bener’in yaşamının ele alınacağı sabah oturumunda konuşmacı olarak Bener’in yakın dostu maliyeci yazar Nejat Gülen’le birlikte 12 Eylül sonrasında yurt dışında tanıştığı Masis Kürkçügil yer alacak. Öğleden sonraki oturumlara ise Bener’in yazar dostu Ayla Kutlu’yla birlikte Cumhuriyet Kitap dergisinin yayın yönetmeni Turhan Günay, Hürriyet Kitap Sanat yazarı A.Ömer Türkeş, eleştirmenler Feridun Andaç, Asuman Kafaoğlu Büke, akademisyenler Prof. Handan İnci, Prof. Birsen Karaca ve Doç. Seval Şahin katılacak. Tiyatro sanatçısı Serdar Sönmemiş ise açılışta, kapanışta ve oturumlar arasında Erhan Bener’in çeşitli eserlerinden pasajlar seslendirecek.