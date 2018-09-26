‘Yalan Dünya’ ile açıldı
Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, Unesco tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ kabul edilen, 'bozkırın tezenesi' halk ozanı Neşet Ertaş'ın Antalya Muratpaşa Belediyesince yaptırılan heykeli ölümünün 6'ncı yıl dönümünde Kızılarık Mahallesi'nde kendi adını taşıyan parkta dün açıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ertaş’ın saz çalarken ceketini ilikleyen bir usta olduğunu belirterek “Dünya yalan ama dostluk gerçek. Artık onun dostluk, sevda ve hasret türkülerini bu parkta çocuklarımızla birlikte söyleyeceğiz” dedi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, "Türkiye'mize, insanımıza kimlik verdiği, derinlik kattığı, bütün insanları kucakladığı, kibirden nasiplenmediği ve bizlere örnek olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Adını taşıyan bu parkta yer alan heykeli, çocuklarımızın onu tanımasını sağlarsa en önemli işlevi yerine getirmiş olacak" diye konuştu. ‘Zahidem’, ‘Gönül Dağı’ gibi birçok türküsüyle gönüllere taht kuran Neşet Ertaş'ın saz çalarken tasvir edildiği heykeli 'Yalan Dünya' türküsü eşliğinde açıldı.
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