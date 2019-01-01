Yahya Kemal Beyatlı’nın mirasçılarına telif ödeyecek: İBB'ye telif cezası
ŞAİR Yahya Kemal Beyatlı’nın 5 mirasçısı, eserlerini izinsiz basıp çoğalttığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri şirketine 10 yıl önce açtığı davayı kazandı.
Davayı kabul eden mahkeme, 6 bin 555 liranın 2005 yılından işleyecek faiziyle birlikte davalıların ödemesine karar verdi.
5 MİRASÇIDAN İZİN ALINMADI
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 10 yıl önce açılan davada Yahya Kemal Beyatlı’nın bugünkü varislerinin Sinan Özbalkan, Ahmet Özbalkan, Neşem Güreralp, Ahmet Hür Güreralp ve Hidayet Şencan olduğu belirtildi. Yahya Kemal Beyatlı’nın bütün eserleri üzerinde mali ve manevi hakların tamamının bu 5 varise ait olduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde, “Davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri şirketi, 5 varisten izin almadan 2005 yılında ‘Yahya Kemal Beyatlı’ adlı kitabı basıp çoğaltarak sattılar. Kitapta ünlü şairin çok sayıda şiiri bulunmaktadır. Dava konusu kitap eğitim-öğretim amaçlı bir kitaptır. Kitap 2005’ten itibaren en az 15 bin adet basılmıştır. Davalılar 20 liradan satışa sunulan kitaptan en az 300 bin lira gelir elde etmiştir. Eser sahibi olarak davalıların müvekkil mirasçılardan izin almadan kitabı basıp satmıştır. Şimdilik 4 bin 800 liranın davalılardan tahsilini istiyoruz” denildi.
6 BİN LİRA 13 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK
Davalıların avukatı ise kitabın kültürel amaçlı olarak basıldığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme davacı 5 mirasçının hak sahibi olup olmadığı ve kendilerinden izin alınıp alınmaması gerektiği hususunda dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 20 Ocak 2012 tarihli raporunda davalıların 5 mirasçıya ödemesi gereken toplam telif bedelinin 6 bin 255 lira olduğu yönünde görüş belirtti. Mahkeme de bilirkişi raporu doğrultusunda davalılar İBB ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ’nin 2005 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte 6 bin 255 liranın 5 mirasçıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dava konusu eserlerin davalılar tarafından çoğaltılmasının, yayılmasının ve satılmasının önlenmesine de karar verdi.
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