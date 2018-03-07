XJAZZ Festivali 3 büyük şehire geliyor

11 – 15 Nisan tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek festivalde Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Chapelier Fou, Olivia Trummer gibi uluslararası isimler sahne alacak. Festival, bu sene konserlerin yanı sıra ‘XJAZZ Lab.’ adı altında atölye çalışmalarına da yer verecek.

XJAZZ @ İSTANBUL

11.04.2018 Çarşamba

Federico Albenese @ Akbank Sanat

Christian Thome ft. Kaan Bıyıkoğlu & Matt Hall @ Nardis Jazz Club

TÖZ @ Bova

12.04.2018 Perşembe

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları @ Babylon

Tarabya Ensemble / Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Borusan Sanat

Davul Toplantısı (Cengiz Baysal, Berke Can Özcan, Turgut Alp Bekoğlu) @ Dorock XL

Olivia Trummer ft. Kağan Yıldız & Berke Özgümüş @ Nardis Jazz Club

Sultan Tunç aka. Rasta Baba @ KargART

Ali Perret @ Kaset Mitanni

Bir Gün, Bir Adam @ Bova

13.04.2018 Cuma

Studnitzky KY Organic @ Salon

Matthias Meyer @ KLEIN

KÖK / Ezgi Mutlu @ KargART

Çağıl Kaya @ Kaset Mitanni

Nazdrave x Rap ft. Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan, Kamufle @ IF Performance Hall Beşiktaş

Monk Trio / Flux Duo @ Bova

14.04.2018 Cumartesi

Peter Broderick / Gülşah Erol @ Salon

Make a Joyful Noise / Coşkun Akmeriç & Ahmetjah @ Peyote Nevizade

Ensemble X (Sebastian Studnitzky , Ekin Cengizkan, Sentürk Öztaş) @ Kaset Mitanni

African Acid Is The Future @ arkaoda

Serhan Erkol "Melting Pot" @ Bova

15.04.2018 Pazar

Analog Kültür Experiment ft. Korhan Futacı / İpek Görgün / Kryshe @ Kırım Kilisesi

XJAZZ @ ANKARA

11.04.2018 Çarşamba

Baysallan Duo @ June Pub

Çağrı Sertel ‘Instant’ @ Gaga Play

Ali Perret Trio @ Siyah Beyaz

Gülşah Erol @ Amelie’s

Olivia Trummer @ Müjgan

12.04.2018 Perşembe

Bora Uzer @ June Pub

Nazdrave x Rap ft. Da Poet, Ayben, Kamufle, Ağaçkakan / Warm-up: Suppa ft. Aga B @ 6:45 KK

1 3.04.2018 Cuma

Congulus @ Voodoo Blues

Peter Broderick / Çınar Yazgan @ Ivy

Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Route

14.04.2018 Cumartesi

Chapelier Fou @ IF Performance Hall Ankara

Komfortrauschen / Ajda & Kızıltan @ Kite

Terra / Azevzir feat Egesu Live @ HaymatlosMekan

XJAZZ @ İZMİR

11.04.2018 Çarşamba

MadenÖktemErsonmez @ Bios

12.04.2018 Perşembe

Deniz Taşar Quartet @ Kepler Social House

Tolga Bilgin Quintet feat. Şallıel Bros @ Bios

13.04.2018 Cuma

Hamdi Akatay EtnoJazz Ensemble @ Bios

Islandman + Şinasi @ 1888

14.04.2018 Cumartesi

Nico Sun @ 1888

Cansu Nihal Akarsu & Doruk Çebi @ Publisher

15.04.2018 Pazar

Emre Girgin DJ @ Edit