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    XJAZZ Festivali 3 büyük şehire geliyor

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Berlin’in özgün müzik festivallerinden XJAZZ dördüncü kez Türkiye’de sahnelenecek.

    11 – 15 Nisan tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek festivalde Peter Broderick, Federico Albenese, Nico Sun, Matthias Meyer, Chapelier Fou, Olivia Trummer gibi uluslararası isimler sahne alacak. Festival, bu sene konserlerin yanı sıra ‘XJAZZ Lab.’ adı altında atölye çalışmalarına da yer verecek.

     

    XJAZZ @ İSTANBUL

    11.04.2018 Çarşamba

    Federico Albenese @ Akbank Sanat

    Christian Thome ft. Kaan Bıyıkoğlu & Matt Hall @ Nardis Jazz Club

    TÖZ @ Bova

     

    12.04.2018 Perşembe

    Anadolu’nun Kayıp Şarkıları @ Babylon

    Tarabya Ensemble / Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Borusan Sanat

    Davul Toplantısı (Cengiz Baysal, Berke Can Özcan, Turgut Alp Bekoğlu) @ Dorock XL

    Olivia Trummer ft. Kağan Yıldız & Berke Özgümüş @ Nardis Jazz Club

    Sultan Tunç aka. Rasta Baba @ KargART

    Ali Perret @ Kaset Mitanni

    Bir Gün, Bir Adam @ Bova

     

    13.04.2018 Cuma

    Studnitzky KY Organic @ Salon

    Matthias Meyer @ KLEIN

    KÖK / Ezgi Mutlu @ KargART

    Çağıl Kaya @ Kaset Mitanni

    Nazdrave x Rap ft. Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan, Kamufle @ IF Performance Hall Beşiktaş

    Monk Trio / Flux Duo @ Bova

     

    14.04.2018 Cumartesi

    Peter Broderick / Gülşah Erol @ Salon

    Make a Joyful Noise / Coşkun Akmeriç & Ahmetjah @ Peyote Nevizade

    Ensemble X (Sebastian Studnitzky , Ekin Cengizkan, Sentürk Öztaş) @ Kaset Mitanni

    African Acid Is The Future @ arkaoda

    Serhan Erkol "Melting Pot" @ Bova

     

    15.04.2018 Pazar

    Analog Kültür Experiment ft. Korhan Futacı / İpek Görgün / Kryshe @ Kırım Kilisesi

     

    XJAZZ @ ANKARA

    11.04.2018 Çarşamba

    Baysallan Duo @ June Pub

    Çağrı Sertel ‘Instant’ @ Gaga Play

    Ali Perret Trio @ Siyah Beyaz

    Gülşah Erol @ Amelie’s

    Olivia Trummer @ Müjgan

     

    12.04.2018 Perşembe

    Bora Uzer @ June Pub

    Nazdrave x Rap ft. Da Poet, Ayben, Kamufle, Ağaçkakan / Warm-up: Suppa ft. Aga B @ 6:45 KK

     

    13.04.2018 Cuma

    Congulus  @ Voodoo Blues

    Peter Broderick / Çınar Yazgan @ Ivy

    Deniz Mahir Kartal & Volkan İncüvez ‘DU-YEK’ @ Route

     

    14.04.2018 Cumartesi

    Chapelier Fou @ IF Performance Hall Ankara

    Komfortrauschen / Ajda & Kızıltan @ Kite

    Terra / Azevzir feat Egesu Live @ HaymatlosMekan

     

     XJAZZ @ İZMİR

    11.04.2018 Çarşamba

    MadenÖktemErsonmez @ Bios

     

    12.04.2018 Perşembe

    Deniz Taşar Quartet @ Kepler Social House

    Tolga Bilgin Quintet feat. Şallıel Bros @ Bios

     

    13.04.2018 Cuma

    Hamdi Akatay EtnoJazz Ensemble @ Bios

    Islandman + Şinasi @ 1888

     

    14.04.2018 Cumartesi

    Nico Sun @ 1888

    Cansu Nihal Akarsu & Doruk Çebi @ Publisher

    15.04.2018 Pazar

    Emre Girgin DJ @ Edit

    Etiketler: XJAZZ Festivali , Kitapsanat , İstanbul
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