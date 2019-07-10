Woody Allen emekliye ayrılmayı düşünmüyor
ABD’li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen, emekli olmak istemediğini belirterek, ‘Büyük olasılık film setinde veya bir filmin montajı sırasında ölürüm.’ dedi.
83 yaşındaki Allen, yeni filminin çekimlerine başladığı San Sebastian kentinde basın toplantısı düzenledi. Kendisini durdurmayı, siyasi veya sosyal bir hareketin içinde bulunmayı düşünmediğini, mental olarak bu çatışmaların içinde de görmediğini belirten usta isim, ‘Beni insan ilişkileri, halk, komedi ilgilendiriyor. Bu yüzden emekli olmayacağım, büyük olasılık film setinde veya bir filmin montajı sırasında ölürüm.’ ifadesini kullandı.
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