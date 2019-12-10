Watermans Arts Center’ın Çocuk Tiyatrosu yeni program direktörü Hakan Silahsızoğlu

Atta Festival'in kurucusu ve direktörü Hakan Silahsızoğlu, 2020 yılının Ocak ayından itibaren Watermans Arts Center'da Çocuk Tiyatrosu yeni program direktörü olarak çalışmaya başlıyor. Watermans Arts Center, Batı Londra'nın en iyi kültür sanat etkinliklerini sergileyen sanat merkezi olmakla beraber 35 yılı aşkın bir süredir sunduğu kaliteli çocuk tiyatrosu ile çocuklara yaratıcılık konusunda ilham vermektedir.

Silahsızoğlu, Londra’da yeni işine başlarken, Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için tek uluslararası sanat festivali olan Atta Festival’e liderlik etmeye devam edecek. Silahsızoğlu çocuklar için performans sanatları alanında dünyanın en prestijli kongresi olan 'IPAY'in seçici kurulunda yer alıyor. Silahsızoğlu 2016 yılında kurucusu olduğu Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için tek uluslararası sanat festivali Atta Festival’in direktörüdür.